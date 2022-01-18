شروط و طريقة إلغاء السجل التجاري 2022 وما هي خطوات إلغاء الزكاة والدخل

شروط و طريقة إلغاء السجل التجاري 2022، حيث تحتاج فقط إلى تنفيذ خطوات بسيطة خلال دقائق قليلة كي تتمكن من إيقافها، ويعنى بالسجل التجاري تواجد ملف خاص بكل مؤسسة في وزارة التجارة في المملكة، كما يتضمن الملف كافة البيانات الخاصة التى تخص مجال تجارتهم، كما تُطبق الزكاة على المنشآت السعودية أو الخليجية الموجودة بالمملكة العربية السعودية إذا تحققت شروط الإقامة بالنسبة للمنشأة الخليجية، في حين أن المنشآت غير السعودية لا تُطبق عليها الزكاة لكن يُطبق عليها ضريبة الدخل، أما المنشآت المختلطة أي التي تأسست بالتعاون بين الجنسية السعودية وجنسية أخرى تُطبق الزكاة فقط على النسبة السعودية وضريبة الدخل على النسبة غير السعودية، كما يمكن أن تتعرف على كم غرامة السجل التجاري المنتهى وطريقة شطب السجل التجاري المنتهى.

شروط إلغاء السجل التجاري 2022

يجب على كل من يبحث عن طريقة إلغاء الزكاة والدخل معرفتها، وتتمثل هذه الشروط في:

انتهاء النشاط الاقتصادي. ثم شطب السجل التجاري. تقديم المستندات التي تدل على عدم وجود أي نشاط اقتصادي للمنشأة. ثم ألا تتجاوز إيرادات العام الماضي الحد المعلن للتسجيل الاختياري. ألا تتجاوز إيرادات العامين السابقين (24 شهر) وهو الحد المعلن للتسجيل الإلزامي، هو 375 ألف ريال.

طريقة إلغاء السجل التجاري 2022

لا تقتصر طريقة إلغاء الزكاة والدخل على إيقاف الرقم المميز فقط، بل يتطلب الأمر في البداية إلغاء السجل التجاري المسجل في الضرائب كخطوة أولى تسبق إيقاف الرقم المميز، وتوفر هيئة الزكاة هذه الخدمة بشكل مجاني من خلال موقعها الإلكتروني، كما يمكن بسهولة إلغاء السجل التجاري عن طريق اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والدخل. ثم الدخول على الحساب الخاص بك على الموقع الإلكتروني للهيئة. الضغط على سجلاتي التجارية. الضغط على أيقونة اختيارات، ثم تحديد السجل التجاري الذي ترغب في إلغاؤه. قم بالضغط على أيقونة شطب، ثم ذكر سبب الإلغاء/ الشطب. ثم الضغط على زر إرسال الطلب. طباعة الشهادة التي تُثبت شطب السجل التجاري من خلال الضغط على خيار الطباعة، ذلك في حالة قبول الطلب.

طريقة إلغاء الزكاة والدخل 2022 في السعودية



تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل. ثم الضغط على علامة تبويب (الخدمات العامة). الضغط على تحديث/ إيقاف التسجيل. ثم الضغط على إيقاف الرقم المميز. تحديد سبب إلغاء التسجيل. ثم استكمال تعبئة النموذج الإلكتروني. سيتم إشعارك بعدما يتم إيقاف الرقم المميز بالفعل.

مواعيد تقديم إقرارات الزكاة للمنشآت

يجب على كافة المنشآت المطبق عليها الزكاة تقديم إقراراتها لهيئة الزكاة والدخل في غضون 3 شهور فقط من نهاية العام المالي، وبالنسبة للمنشآت التي تُطبق عليها الضريبة ويقل دخلها السنوي عن 40 مليون ريال سعودي لا بد من سداد الضريبة المقررة عليها خلال اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهاء الضريبة الربع سنوية.