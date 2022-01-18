رابط الاستعلام عن نتائج قبول وظائف السجون برقم الهوية 1443 عبر أبشر للوظائف

الاستعلام عن نتائج قبول وظائف السجون 1443، حيث إن هناك الكثير من المواطنين والمواطنات فى المملكة العربية السعودية يرغبون فى القيام بعملية الاستفسار عن نتائج القبول فى تلك الوظائف التى قدمتها وزارة الداخلية منذ فترة، وذلك لأن فى حالة قبول المتقدم فى هذه الوظائف يقوم بعملية الذهاب إلى أجراء المقابلة الشخصية.

نتائج قبول وظائف السجون 1443

قامت المديرية العامة للسجون فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتيجة القبول المبدئي فى الوظائف المعلن عنها حيث إن بعض قبول المتقدم يقوم بالدخول إلى اختبارات الرياضة والكشف الطبي ثم منها يتم القبول النهائي فى تلك الوظائف، وقد صرحت وزارة الداخلية بإن هذه النتائج يتم الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال منصة أبشر للتوظيف.

متطلبات وتعليمات المقابلة الشخصية

قامت المديرية العامة للسجون فى وزارة الداخلية بوضع عدد من المتطلبات والتعليمات التي يجب أتباعها عند أجراء المقابلة الشخصية وهي:

الذهاب فى الموعد المحدد للمتقدم من خلال وزارة الداخلية السعودية مع أحضار إشعار القبول.

يجب على المتقدم إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من شهادة المؤهل.

يجب تقديم عدد ثمان صور شخصية بخلفية بيضاء حديثة بقياس 4 فى 6.

يشترط إن يلتزم المتقدم بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

عدم الدخول بالسيارة الشخصية أو التبغ أو مستلزمات التدخين.

لا يسمح للمتقدم بالدخول بالهاتف المحمول أو الكاميرا.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول وظائف السجون 1443

يستطيع المتقدم القيام بعملية الحصول على النتيجة الخاصة به حيث إن ذلك يكون من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-