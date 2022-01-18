بالتقسيط 5 سنوات احصل علي قرض 250 ألف ريال بدون ضمان ورابط التقديم

يبحث الكثير من المواطنين عن افضل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل والذي يقدمه مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي عدد كبير من التمويلات تتناسب مع جميع الفئات ويقدم تمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ويصل مبلغ التمويل إلي 250 ألف ريال سعودي وبالتقسيط علي 5 سنوات، بهدف تلبية احتياجاتهم وتتحقق جميع الأهداف والأحلام الشخصية فقد استطاع بنك الراجحي أن يوفر تمويل مسير بدون ضمانات ويمكن الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني، وذلك بشروط يجب توافرها عند طلب التمويل من مصرف الراجحي.

شروط ومزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل إسلامي متوافق مع معالم الشريعة الإسلامية، ويوفر مصرف الراجحي قروض سريعة خلال 30 دقيقة للحصول علي التمويل من اجل تلبية احتياجاتهم السريعة سواء شراء منزل أو فتح مشروع خاص به أو زواج أو سداد الديون وغيره، ويقدم البنك تسهيلات عديدة في السداد تتناسب مع الراتب الشهري الخاص بك وذلك بشروط مسيرة يجب توافرها عند التقديم للحصول علي التمويل من بنك الراجحي، والشروط هي كالتالي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام حتي 60 عام ولا يزيد وذلك إن كان يعمل في احد القطاعات داخل المملكة.

لا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عام.

لا يقل الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي للمواطن السعودي ولا يقل الراتب للمتقاعد عن 1900 ريال سعودي.

تقديم الأوراق والمستندات التي تشمل صورة من الهوية الوطنية.

وخطاب تعريفي من جهة العمل توضح فيه قيمة الراتب الشهري ومسمي الوظيفي.

كيفية التقديم طلب التمويل بدون ضمانات من مصرف الراجحي

يمكنك التقديم علي طلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي عبر الموقع الالكتروني، فهناك عدد من الخطوات يجب اتباعها لكي تحصل علي التمويل كالتالي: