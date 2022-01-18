رابط وخطوات التقديم على وظائف مراقبين قياس 1443 وشروط التقديم

طريقة التقديم على وظائف مراقبين قياس 1443، حيث إن هذه الوظيفة تعتبر واحدة من ضمن الوظائف الرائجة التى يرغب الكثير من المواطنين والمواطنات فى المملكة فى التقديم فيها وذلك لأن تلك الوظائف من الوظائف الشاغرة التى تتبع هيئة تقويم التدريب والتعليم ويتم عمل الموظف فيها فى المراقبة على الطلاب أثناء إجراء الاختبارات فى الهيئة.

وظائف مراقبين قياس 1443

قامت هيئة تقويم التدريب والتعليم فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر وظائف مراقبين اختبارات محوسب وذلك لأن يقومون بالمراقبة على الطلاب أثناء اجراء الاختبارات، وتسجيل دخول الطلاب فى مقر الاختبار، ويتم العمل بنظام التعاون فى مختلف فروع هيئة تقويم التعليم المتواجدة فى كافة إنحاء المملكة، وتكون مهمة الموظف فى هذه الوظيفة كالأتي:

توضيح التعليمات الواجب اتباعها أثناء التواجد بداخل مقر اللجنة.

القيام بتسجيل الحالات الطلابية المختلفة وكتابة التقرير بشكل دقيق من أجل اتخاذ الاجراء المناسب فى حالة الشغب داخل اللجنة.

شروط وظائف قياس

يوجد عدد من الشروط التي قامت هيئة تقويم التدريب والتعليم فى المملكة العربية السعودية بوضعها للتسجيل فى تلك الوظائف حيث إن تلك الشروط تتلخص فى السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم لهذه الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب توافر الخبرة الكافية للعمل فى هذه الوظائف.

التفرغ التام للعمل فى الوظيفة.

يشترط إن يكون حاصل على شهادة البكالريوس فى الحاسب الألي أو فى الإدارة.

فى حالة إن المتقدم حاصل على شهادة من خارج المملكة يجب معادلة الشهاده فى وزارة التعليم.

خطوات التقديم على وظائف مراقبين قياس 1443

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب فى المملكة العربية السعودية بإن التقديم على هذه الوظائف سيكون إلكترونياً من خلال إن المتقدم يقوم بمجموعة متنوعة من الخطوات وهي تتلخص فى السطور التالية:-