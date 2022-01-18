نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن رصيد موبايلي عبر مصرف الراجحي وطريقة سداد فاتورة الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية أو طريقة شحن رصيد موبايلي عبر مصرف الراجحي الإلكترونية، ومنها التطبيق الخاص بالمصرف، كما سنتعرف على كيفية سداد فاتورة الكهرباء بخدمات بنك الراجحي، والذي عو من أشهر المصارف السعودية والذي يحظى بثقة الكثير من العملاء من المواطنين والمقيمين، لما يتمتع به من تسهيلات في التعاملات المصرفية التي تلبي حاجة العملاء مثل التمويل الشخصي والعقاري، والبرامج البنكية الخدمية المتميزة.

شحن رصيد موبايلي مصرف الراجحي

كيفية شحن رصيد موبايلي عن طريق خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية، فقد أطلق بنك الراجحي تطبيق إلكتروني للعملاء يتم الحصول علية من الموقع الرسمي للمصرف، ويتم تثبيته على الهاتف الذكي، وتسجيل الدخول على الحدمات البنكية لمن يمتلك حساب إلكتروني ومفعل خدمات الإنترنت، ومن خلال هذا التطبيق يمكن تنفيذ خدمات السحب والإيداع، والتحويل للأموال وسداد الفواتير الشهرية مثل فاتورة الكهرباء والماء وغيرها، وبتلك الطريقة يكون البنك قد سهل الكثير من العمليات المالية بدون ذهاب المواطن أو المقيمي لأحد الفروع أو المكاتب والسداد النقدي، وبالتالي سنتمكن من شحن رصيد موبيلي مصرف الراجحي او شركات الاتصالات من خلال تلك الخدمة.

كيف يمكن شحن رصيد شركات الاتصالات عبر تطبيق الراجحي

تتم الخطوات عبر اتباع الأتي حتى نتمكن من شحن رصد شركات الاتصالات عبر تطبيق الراجحي كما يلي:

الدخول على موقع بنك الراجحي وابحث عن التطبيق الإلكتروني.

ثبت الخدمة على الهاتف وسجل الدخول.

الدخول على القائمة المنسدلة للخدمات.

الخدمات الإلكتروني ثم ابحث عن شركة الاتصالات المراد شحن رصيد الاتصالات السعودية أو موبايلي.

تظهر بطاقة الشحن ويتم تسجيل رقم الهاتف ثم سداد القيمة المالية بالريال السعودي.

تصل رسالة تحقق على الهاتف .

طريقة سداد فاتورة الكهرباء مصرف الراجحي

بنفس الطريقة تقريبا يمكن سداد فاتورة الكهرباء عبر الخدمات المصرفية على تطبيق بنك الراجحي، وهي الخدمة المتاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي والفروع التابعة للبنك، عبر التالي:

الدخول على موقع مصرف الراجي

تسجيل الدخول.

اختيار المدفوعات.

اختيار خدمة سداد فاتورة الكهرباء.

أدخل المبلغ أو اتبع التعليمات حتى يتم الانتهاء من السداد.

تطور الخدمات البنكية ساهم في إنهاء الكثير من الخدمات وانت في بيتك وفي أي وقت، مقل سحن رصيد موبايلي وسداد فاتورة الكهرباء أو الماء أو أي عملية سداد مدعومة.