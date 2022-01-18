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عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات حجز موعد رخصة قيادة للرجال أبشر، حيث تعد خدمة حجز موعد رخصة قيادة للرجال واحدة من الخدمات الإلكترونية الموجودة عبر منصة أبشر والتي تتبع وزارة الداخلية والتي تتيح للرجال حجز موعد للحصول على رخصة قيادة من خلال حجز موعد مسبق والذهاب في التوقيت المحدد من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات حجز موعد رخصة قيادة للرجال أبشر

ننشر لكم خطوات حجز موعد رخصة قيادة للرجال أبشر من أجل تجديد رخصة القيادة أو الحصول عليها للمرة الأولى.

الدخول على موقع منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على خدمة أبشر للأفراد.

القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدها العمل على تسجيل الدخول.

انتظار رمز التحقق الذي يصل للهاتف الجوال، وكتابته.

الدخول على خانة المواعيد واختيار خدمة المرور منها.

القيام بالإنتقال إلى خدمة المواعيد.

القيام بإختيار حجز موعد جديد واختيار خدمة إصدار رخصة قيادة وتحديد المنطقة.

القيام بإختيار الفرع المناسب طبقا لمحل الإقامة وتحديد التاريخ والموعد المناسب والمتاح.

القيام بالضغط على تأكيد بيانات الموعد.

التوجه إلى الفرع المحدد في التوقيت المحدد من أجل الحصول على رخصة القيادة.

شروط الحصول على رخصة القيادة للرجال

يجب توافر مجموعة من الشروط للحصول على رخصة قيادة من خلال المنصة الوطنية الموحدة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للحصول على الرخصة.

يجب إجتياز الكشف الطبي والتأكد من سلامة قائد السيارة ويتم حجز موعد للاختبار النظري للقيادة بإحدى مدارس تعليم القيادة المعتمدة.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به.

تقديم عدد 6 صور مقاس (4*6).

القيام بدفع الرسوم المطلوبة.

القيام بتقديم ملف من أجل حفظ المستندات.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعمل على تسهيل الحصول على رخصة القيادة من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية المختلفة والتي تقدمها مديرية الأمن العام من خلال منصة أبشر، حيث تسمح للمقيمين بإستخراج رخصة القيادة بشكل قانوني في المملكة بعد اجتياز الفحص الطبي والذي يعد شرطا أساسيا للحصول على رخصة القيادة في المملكة.

حيث يتم عمل اختبار يشمل اختبار فحص العين وعينة الدم واجتياز الاختبار التدريبي من مدرسة القيادة من أجل الحصول على رخصة القيادة في النهاية.