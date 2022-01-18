نتائج القبول المبدئي السجون 1443 هـ عبر أبشر توظيف jobs.sa رتبة جندي بالسعودية

نتائج القبول المبدئي السجون 1443 المملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022م الموافق 15 جمادى الآخرة 1443هـ من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، لرتبة جندي رجال بالمديرية العامة للسجون لحامي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والتي قد تم الإعلان عنها من قبل بتاريخ 25 ديسمبر عام 2021م المنصرم وفق الشروط الواجب توافرها للمتقدمين، كما يجب على المقبولين مبدئيًا تحضير المستندات الثبوتية لتقديمها بالمقابلة الشخصية في الموعد المحدد للمقبولين.

نتائج القبول المبدئي السجون 1443

في نفس السياق السابق ذكره فقد تم الإعلان عن فتح باب القبول بالمديرية العامة للسجون رتبة جندي رجال عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر توظيف، والجدير بالعلم أن مدة دورة السجون تصل إلى 9 شهور، كذلك فان سلم رواتب المديرية العامة للسجون هي 7840 ريال سعودي، ووفق شروط التقديم للوظيفة يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

أولًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك لابد أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أيضًا شرط أن لا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية.

كما يشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

كذلك لابد أن يتوافق الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

أيضًا شرط حصول المتقدم على المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها.

كما يشترط ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص التابع لها المتقدم.

في النهاية شرط ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية بالمملكة، أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

المستندات الثبوتية المطلوب تجهيزها 1443

أولًا الهوية الوطنية الأصل منها، إضافة إلى 4 صور وتكون سارية.

كذلك إحضار 4 صور من مقاس 3×4 ويكون المتقدم حليق الرأس درجة صفر ويرتدي الزي المخصص للدورة، مع الحرص على أن تكون خلفية الصورة لونها أبيض.

أيضًا شرط أن يتم كتابة اسم المتقدم والسجل المدني في خلف كل صورة من الأربعة المقدمين.

مستند الشهادة العلمية الأصلي مستخرج من وزارة التعليم السعودية، أو شهادة المعادلة في حال حصوله عليها من خارج المملكة.

مستند من نتيجة اختبارات قياس.

شرط احضار آبيان حساب بنكي للمتقدم على رتبة جندي، ويكون الحساب مفعل وساري.

في النهاية احضار ملف لجمع كافة المستندات السابقة.

كيفية الاستعلام عن نتائج المقبولين بشكل مبدئي على رتبة جندي سجون 1443هـ

ولراغبي الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي السجون 1443 اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر توظيف.

ثم القيام بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وكافة بيانات الدخول والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة عرض، وستظهر إليك نتيجة القبول أمامك على الشاشة.

شروط الحضور للمقبولين مبدئيًا رتبة جندي المديرية العامة للسجون 2022

إضافة لما سبق فعلى المتقدمين المقبولين على رتبة جندي في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة، الإلتزام التام بعدد من التعليمات الهامة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا ممنوع دخول كافة الأدوية الطبية عند دخول المركز، وفي حال ضرورة حضور الدواء يتم الإفصاح عنها قبل الدخول.

كذلك ممنوع تمامًا إحضار أي ملابس مدنية منها الشماغ أو الثوب أو النظارات الشمسية كذلك الأدوات الحادة إلخ…

أيضًا من المننوع دخول التبغ والدخان وأيضًا الكاميرات وأجهزة الاتصالات والتصوير، والأجهزة الذكية بجميع أنواعها لمركز او داخل المعهد.

كما يمنع حضور المتقدم المقبول بسيارته الخاصة أو دخول أي سيارة إلى المركز كذلك يمنع الوقوف بجانب أسوار المعهد أو المركز.

كذلك وجب العلم بأن الدورة الحالية سبكون مدتها 3 شهور داخلية دون الخروج أو الزيارات، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية وبذل جهد للتصدي لجائحة كورونا.

في النهاية يشترط دخول امقبولين الدورة أن يكونوا حاصلين على لقاح كورونا بجرعتيه، ويظهر بحالة محصن، مع استثناء الفئة المستثناه من اللقاح.

طبيعة وظيفة رتبة جندي بالمديرية العامة بالسجون 1443هـ

وعن طبيعة عمل وظيفة رتبة جندي بمديرية السجون بالمملكة العربية السعودية نذكر التالي: