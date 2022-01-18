نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حافز 1443 موعد نزول اعانة حافز للبحث عن عمل وشروط القبول للمستفدين في المقال التالي
برنامج حافز يستهدف دعم الشباب وإمدادهم بالمساعدة ومد يد العون لهم للحصول على للحصول على العديد من فرص العمل الملائمة وكذلك الحصول على دخل مناسب للعي حياة كريمة ومميزة، وشروط هذا البرنامج بسيطة جدًا تعمل بدورها على مساندة كل الشباب الذين يبغون فرص عمل في المملكة العربية السعودية وتتم كل الخطوات عن بعد من خلال الإنترنت.
ما هو برنامج حافز السعودي؟
يعد برنامج حافز من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية لأبنائهم الباحثين عن عمل أو الذين يواجهون تحديًا وصعوبة بالغة في الحصول على وظيفة، وقد تم إنشاء هذا البرنامج لأول مرة في عام 2011 في وقت متأخر. برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهذا البرنامج للأعمار من 20 إلى 60 عامًا ، يوفر البرنامج لهذه الفئات مبلغًا شهريًا لدعمها ومساعدتها في العثور على وظيفة،
الشروط التي يجب اتباعها للتسجيل عبر برنامج حافز.
- يجب على الشخص المتقدم أن يكون من أبناء السعوديين أو حتى تكون والدته سعودية.
- يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم لا يتعدى مبلغ المساعدة.
- يتراوح سن المتقدم ما بين عشرين عام وحتى ستين عام.
- يجب أن يكون المتقدم سليم ولا يكون معه أي عجز يجعله لا يواصل العمل.
- عدم وجود أي سجل تجاري تابع للمتقدم.
- يجب أن يكون المتقدم قد أنهى المرحلة التعليمية وأن لا يكون طالب.
- عدم التحاق المتقدم بأي عمل سواء كان خاص أو حكومي.
كيفية التسجيل من خلال برنامج حافز.
- يتم الدخول إالكترونيًا إلى برنامج حافز.
- يتم الدخول إلى موقع حافز كمستخدم جديد، ويتم اختيار خانة باحث عن عمل.
- تظهر على الصفحة خانة بها كل المعلومات التابعة للتسجيل، ومن ثم يتم كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية التابعة له.
- تظهر خلال الصفحة كافة الشروط والأحكام، وبعد إتمام قراءتها بدقة، يقوم المستخدم بالضغط على خيار موافق.
- يتم كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمستخدم، من ثم يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف يوجد بها كلمة السر.
- يظهر على الموقع النافذة الخاصة بالتسجيل، بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم وكذلك الرقم السري الذي تم إرساله عبر الرسالة النصية وهكذا يكون قد تم التسجيل عبر برنامج حافز.
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