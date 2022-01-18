شركة اكسترا 1443 شروط الحصول على قروض للمتقاعدين والموظفين بتسهيلات كبرى

شركة اكسترا للتمويل تعمل على تقوم بتمويل المقيمين، والعساكر، وكذلك المتقاعدين بتمويل يصل قيمته إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، وقد تم الإفصاح من قبل على أن شركة اكسترا تقوم بتمويل كل الفئات العمرية ولا تشترط وجود كفيل ليضمن التمويل، كم أن شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية تهتم كل الإهتمام على أن تكون كل التمويلات الصادرة من خلالها متوافقة كل التوافق مع كل قواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية فكل الشروط التي تتطلبها الشركة تكون سهلة ويسيرة وغير معقدة لسهولة وسرعة الحصول على التمويل.

الشروط التي تتطلبها شركة اكسترا للحصول على التمويل.

شركة اكسترا تمنح تمويلها لكل شخص موجود بالمملكة العربية السعودية سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو كان مغترب ومقيم في المملكة العربية السعودية، ومن أهم مايميز هذا التمويل عدم اقتصاره على فئة عمرية محددة فهو متاح للجميع، لا يجب على الشخص ليحصل على التمويل أن يقوم بتحويل الدخل الخاص به، ويمكن التوجه إلى الموقع للقيام بالتطلع إلى كافة الشروط بوضوح ودراستها بدقة من خلال الموقع الخاص بشركة اكسترا.

الطريقة للعمل على التقديم على تمويل شخصي من اكسترا.

ومن أجل الحصول على تمويل من شركة اكسترا يجب عليك ان تسير على الخطوات التى سنعمل على توضيحها وهى على النحو التالى