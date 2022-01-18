نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إعانات الطلاب والمكافآت عبر تكافل الخيرية وإيداع الدفعة الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت تكافل الخيرية عن إيداع الدفعة الأخيرة من الإعانات الطلابية لعام 1443، ويمكن الاستعلام عن إعانات الطلاب والمكافآت من خلال الحسابات الرسمية التي يتم الصرف عليها، حيث تقوم المؤسسة بإيداع الدعم في حسابات المدارس وتقوم المدرسة بالعمل على توزيع مبالغ الإعانات على الطلبة المسجلين في الخدمة، من أجر توفير المساعدة لهم وتمكينهم على توفير متطلبات العملية التعليمية والمستلزمات المدرسية حتى لا يوجد ما يعوق الطالب عن النجاح والتفوق في مساره التعليمي.

إيداع الإعانات الطلاب 1443

الإعلان عن إيداع الدفعة الأخيرة من الإعانات الطلابية للعام الدراسي الحالي، ويستفيد منها على حسب بيان مؤسسة تكافل الحيرية حوالي 273 ألف طالب وطالبة، وستتولي المدارس تقديم الدعم العيني والنقدي للطلاب بعد استقبالها للإعانات في حساباتها الرسمية، في صورة البرامج المدرسية الثلاثة وهي الكسوة المدرسية ، الوجبة المدرسية، الحقيقية المدرسية.

قيمة الدعم المقدم من تكافل الخيرية للمدارس بقيمة 136 مليون ريال تقريبا وتستفيد منها 17 ألف مدرسة في المملكة، عبر المحاور التي تم تحديدها في الاستفادة من الخدمة بشكل نقدي أوعيني، وذلك لمن قام بالتسجيل عبر موقع مؤسسة تكافل.

التسجيل في مؤسسة تكافل

طريقة الاستفادة من الخدمات العينية والمادية والتعليمية التي تقدمها مؤسسة تكافل الخيرية، يمكن الحصول عليها وفق الضوابط بعد التسجيل في تكافل للطلاب والطالبات، وبالتحديد لفئة الطلبة من سن 6 سنوات وحتى 18 عام في كل المحافظات والمدن، وتشرف لجان خاصة على الدعم المقدم للتحقق من وصوله لمن يستحق.

يمكن التقديم والتسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية والتقديم على برامج الإعانات العينية والمدية، ويجب قراءة الشروط للاستفادة من هذا الدعم عبر الاتي:

الدخول على موقع تكافل الخيرية

تسجيل الدخول بحساب المستخدم في تكافل.

إدخال كل البيانات والمعلومات المطلوبة.

إرسال طلب التقديم على تكافل وانتظار الرد.

من المنتظر أن تكون تستقبل المدارس العودة الحضورية للطلاب والطالبات في التعليم الابتدائي ومراحل التعليم الخاصة بالروضة في كل المدن، وسيكون هذا بداية من يوم 23 يناير 2022، وقد تم وضع تعليمات للالتزام باستخدام وسائل الوقاية للحفاظ على سلامة الطلبة.