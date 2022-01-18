رابط تسجيل مراقبين قياس 2022 e-services.qiyas.sa المستندات المطلوبة للتقديم

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل مراقبين قياس 2022 وتعد هذه الوظائف أمرًا ضروريًا للكثيرين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن هيئة تقويم التدريب والتعليم لقياس عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة كما قال المركز إن طلبات هذه الوظائف سيتم قبولها عبر منصة القياس الإلكترونية، حيث يمكن لجميع خريجي المدارس الثانوية التقدم لهذه الوظائف عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة مكتب حكومي. منصب مدير البرنامج متاح أيضا.

تسجيل مراقبين قياس 2022

يمكنك التسجيل للحصول على وظيفة كمسؤول مراقبة تدبير باتباع الخطوات التالية:

ادخل الموقع الرسمي الخاص بمركز الوطني للقياس

التوجه بعد ذلك نختار أنشطة القياس.

بعد أن يتم ترشيحك ، املأ المعلومات المطلوبة للتسجيل.

انقر فوق “متابعة” ، ثم أدخل رقم التسجيل.

أدخل تاريخ ميلادك ثم انقر فوق “متابعة”.

حدد “الشروط” من القائمة المنسدلة.

قم بتدوين البيانات الشخصية للمراقب، ثم أضف بعض المعلومات العملية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في وظائف مراقبين قياس

للتقدم لوظيفة كمراقب إجراء ، يجب عليك تقديم عدد محدد من المستندات ، وهي كالتالي:

أرسل نسخة من حسابك المصرفي أو رقم معتمد من البنك الياباني.

إحضار كتاب توصية موقع من مسؤول بالمملكة العربية السعودية.

أرسل صورة الشخص الذي قدم الطلب.

شروط التقديم لوظائف مراقبين قياس

فيما يلي المتطلبات لأي شخص مهتم بالتقدم لشغل وظائف كمراقب قياس:

أن يكون المراقب سعوديًا

مطلوب خبرة عمل ذات صلة من المرشح.

مطلوب درجة البكالوريوس في الإدارة أو تكنولوجيا المعلومات.

مهام موظف قياس مراقبات

يوجه موظفو المقيمون الطلاب والطلاب إلى غرفة الاختبار، موضحين جميع التوجيهات التي يجب اتباعها داخل غرفة اللجنة، كل ذلك أثناء العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الترحيبية ومراقبتها أثناء إجراء الاختبار في الداخل المركز. نتعهد بتحمل المسؤوليات التالية: