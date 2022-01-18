تمويل إمكان الميسر بدون موافقة الكفيل الغارم وبلا تحويل للراتب بالتقسيط

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تمنح التمويل الميسر بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية كذلك بدون تحويل راتبك الشهري ولكن يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام وتلك هي ضمن الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر عبر شركة إمكان ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل الميسر النقدي بالتقسيط الشهري لمدة سنتين فقط لا غير عن طريق شركة إمكان بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي في أراضي السعودية الآن.

أهم شروط التقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة من أهم الشركات التي تقدم تمويل ميسر متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة ويتم التقديم عليه من خلال الأونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة إمكان للتمويل ولكن يجب قبل التقديم الإلكتروني عليك توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل كما يلي:

يشترط التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى مبلغ 50 ألف ريال سعودي أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

كذلك لابد أن يمتلك كذلك دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي إذا كان المتقدم غير عميل في بنك الراجحي.

يطلب تمويل إمكان أقل دخل ثابت شهري يبدأ من 2 ألف ريال سعودي إذا كان المتقدم عميل من عملاء بنك الراجحي السعودي.

تمويل إمكان الراجحي بالمملكة يحتاج أن يكون المتقدم يبلغ من العمر خمسة وعشرون سنه فأكثر من ذلك.

الحد الأقصى المسموح بيه للتقديم الإلكتروني حتى 60 سنه.

إيضًا التمويل بالتقسيط بشرط توفير فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل