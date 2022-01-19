“عاجل” مواعيد اختبار التحصيلي 2022

مواعيد اختبار التحصيلي 2022، تعتبر الاختبارات التحصيلية من أحد الاختبارات المهمة في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة فإن هيئة التعليم والتدريب هي التي تكون مسؤولة عنها، حيث أن هذه الاختبارات تساعد في تحديد مستوى الطلاب والطالبات ويستطيع أن يتعرفوا على التخصص المناسب لهم، وسوف نوضح خلال الفقرة التالية التفاصيل الكاملة عن مواعيد اختبار التحصيلي 2022 في المملكة وكل الأمور التي تتعلق بها.

مواعيد اختبار التحصيلي 2022

بعد أن يتم انتهاء الطلاب والطالبات من تعديل الاختبارات في المرحلة الثانوية الذي أعلنت الوزارة أنه سوف يكون حضوري في القرارات الأخيرة لها فإن الاختبار التحصيلي شرط مهم و أساسي للقبول في الجامعة، حيث أنه ينقسم إلى فترتين تبدأ الفترة على الأولى في يوم 19 من شهر فبراير ويتم الانتهاء منها في يوم 15 من شهر مارس لعام 2022، بينما الفترة الثانية في يوم 12 من شهر أبريل لعام 2022 وذلك في المركز الوطني الخاص، حيث أنه يقرر أي شيء يخص الاختبار، اما الاختبار التحصيلي الورقي الخاص بالذكور يختلف عن الفترات التي تاخذ الإناث وتكون موعد اختبارات الذكور في الفترة الأولى من يوم 1من شهر فبراير حتى يوم 15 من شهر مارس أما الفترة الثانية تكون من يوم واحد من شهر فبراير لعام 2022 وتستمر حتى يوم 12 من الشهر ابريل لعام 2022 اما بالنسبه للاناث فتكون الفترة الأولى من يوم ثمانية من شهر فبراير لعام 2022 حتى يوم 15 من شهر مارس لعام 2022 بينما الفترة الثانية من يوم 8 من شهر فبراير لعام 2022 وتنتهي يوم 12 أبريل 2022

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 2022

جميع الطلاب والطالبات يستطيع التقديم في الاختبار التحصيلي من خلال الإنترنت باتباع الخطوات التالية