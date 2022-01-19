طلب تسديد ديون tawasol.royalcourt.gov.sa ونموذج طلب سداد قروض وأداء عن الغارمين وشراء أرض مجانية والذين يكونوا من سبل الصرف والدعم من الديوان الملكي السعودي، حيث يقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على دعم جلالة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان على مدار اليوم، في ساعات العمل لموظفي الديوان، ويقوم بالعمل الكبير في دراسة طلبات المواطنين لصرف المبالغ المالية وقطع الأراضي المجانية التي يتم توزيعها من هيئة الشؤون البلدية والقروية لجميع المحتاجين.

طلب تسديد ديون tawasol.royalcourt.gov.sa بوابة تواصل تسجيل دخول الديوان الملكي السعودي

يقوم الديوان الملكي السعودي بالعديد من الأعمال التي تعتبر أعمال تكميلية لجلالة خادم الحرمين وخادم الحرمين، حيث يقوم بالتواصل غير المباشر مع أفراد الشعب السعودي من ذوي الحاجات والمساعدات ويقوم من خلال عدد كبير من الموظفين باستقبال اتصالات المواطنين ورسائلهم البريدية والإلكترونية ويقوم بدراستها بشكل جيد لضمان انطباق الشروط وضمان الاستحقاقية، ويتم مراجعة كافة بيانات المواطنين القضائية والشخصية مع قاعدة البيانات العامة بوزارة الداخلية ويتم متابعة الطلبات للرد عليها خلال 40 يوم. مساعدات هيئة الديوان الملكي السعودي يتم سداد الديون التي تخص قطاع الكهرباء والإيجارات والديون السكنية.

يقوم بسداد ديون الغارمين بالسجون، فيما عدا الجرائم الجنائية، واستقبال شكاوى رفع الخدمات.

قام جلالة الملك برفع أقساط الديون لأصحاب الضمان الاجتماعي لدى المصارف السعودية.

يتم سداد مصروفات تعليم وعلاج المواطنين والمنح الدراسية ونحوها.

يقوم بتوفير قطع أراضي مجانية للمواطنين بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. بوابة تواصل الديوان الملكي تسجيل دخول

هي البوابة الخاصة بالتواصل المباشر بين الديوان والمواطنين والتي يتم من خلالها تقديم الشكاوى من عدم صرف الدعم أو تأخر الصرف أو تجاهل طلبات هامة، ويتم استقبال الطلبات عن كثب ومراجعتها والتأكد من صحتها، والرد السريع على المشتكين.

كيفية إرسال طلب إلى الديوان الملكي