نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن إعانات تكافل للطلاب في الدفعة الثانية والأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة تكافل صرف الدفعة الثانية والأخيرة من إعانات الطلاب، وأكدت مؤسسة تكافل أنها قامت بإيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي تقدم بدورها الدعم العيني والنقدي للطلاب والطالبات، حيث تعمل الإعانة الطلابية من تكافل على تغطية إحتياجات الطلاب من خلال برامج الكسوة المدرسية والوجبة المدرسية والحقيبة المدرسية.

خطوات الاستعلام عن الدفعة الثانية والأخيرة من تكافل

يمكن الاستعلام عن الدفعة الثانية والأخيرة من مؤسسة تكافل:

الدخول على موقع مؤسسة تكافل

إختيار بوابة الطلاب

إدراج بيانات الطالب والمعلومات الخاصة به ورقم الهوية.

إختيار الإستعلام عن مبلغ الإعانة من تكافل.

يذكر أن الإعلانات الطلابية شملت إعانة 273 ألف طالب وطالبة يدرسوا في 17 ألف مدرسة حكومية، ووصل حجم الإعانات المدرسة 136 مليون ريال في الدفعة الثانية والأخيرة من تكافل.

مؤسسة تكافل تواصل دعم طلابها

يذكر أن مؤسسة تكافل تواصل الإعانات للطلاب من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسة للطلاب والطالبات وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

يذكر أن الإعانات الطلابية تشمل طلاب وطالبات تكافل، وتشمل كل الطلاب ممن يشملهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة من خلال مراجعة بيانات الطلاب وأولياء الأمور من خلال سجلات وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن إعانات تكافل

يمكن للطلاب الاستعلام عن إعانات تكافل من خلال مؤسسة تكافل من أجل الاستفادة من الدعم المادي والحصول على خدمات أخرى من خلال رابط مؤسسة تكافل.

شروط إعانات تكافل للطلاب

يذكر أن الطلاب يمكنهم الحصول على إعانات تكافل من خلال عدة شروط أهمها:

أن يكون الطلاب سعوديين

أن ينطبق على الطلاب خدمة تكافل للحصول على الدعم.

تسجيل الطالب في تكافل للحصول على الدعم من مؤسسة تكافل.

يستثني من دعم تكافل طلاب محو الأمية.

برامج دعم تكافل

يذكر أن تكافل تقدم عددا من برامج الدعم الأخرى وخاصة المادية والمعنوية والتعليمية للمستفيدين من إعانات تكافل، خاصة وأن تكافل تساعد الطلاب على المزيد من المشاريع وتساعدهم من خلال الدعم على التفوق الدراسي.