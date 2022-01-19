برنامج تمهير 1443 خطوات التسجيل فى برنامج تمهير طاقات للبحث عن عمل وشروط القبول

صندوق التنمية الاجتماعية يعمل على تقديم كل ما هو جديد ومميز حيث قام بتقديم برنامج تمهير والذي بدوره يهدف إلى تشجيع ودعم الشباب والفتيات من التوغل في سوق العمل، وتقوم بدعمهم من خلال توفير تدريبات تؤهلهم للدخول في العمل وممارسته والهدف الأساسي جراء القيام بهذا تحسين مستويات الإنتاج وكذلك الرفع من كفاءة العمل بالطريقة التي تتوافق مع مؤهلات وخبرات الشباب والفتيات المتقدمين خلال تلك المبادرة.

خطوات التسجيل من خلال برنامج تمهير الجديد.

برنامج تمهير من البرامج المتميزة التي يقدمها صندوق التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بهدف إعداد الشباب والشابات لدخول سوق العمل في المملكة ، وذلك من خلال التدريب الذي يرفع من أدائهم إلى الإنتاج. مستويات لتحقيق الوظائف التي تناسب احتياجاتهم ولديهم المؤهلات.

يتم الدخول إلى موقع طاقات.

يتم النقر على خيار جميع البرامج، ومن ثم يتم النقر على برنامجنا، وبعد ذلك يتم النقر على برنامج تمهير.

ومن ثم النقر على اختيار قدم هنا، ويتم تسجيل كل البيانات المطلوبة.

يتم تسجيل كل المعلومات الخاصة بالتعليمن ومن ثم النقر على إرفاق.

يتم رفع الشهادة، ومن ثم النقر على تأكيد، ثم النقر على إرسال.

تزهر صفحة موضع بها جميع الشروط فيتم النقر على موافق، ثم النقر على إرسال.

يقوم الموقع بمراسلة المقدم من خلال عنوان البريد الإلكتروني توضح نجاح الطلب، والإنتظار لتلقي موعد الإختبار.

الشروط المطلوبة من أجل القيام بالتسجيل في برنامج تمهير.