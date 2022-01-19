كيفية حل مشكلة الدفعة مدفوعة والدعم لم يصل؟ حساب المواطن يجيب

في إطار حرص الحكومة السعودية على مساعدة المواطنين في الوصول إلى المعلومات الصحيحة التي يبحثون عنها بطريقة مبسطة، فقد أوضح برنامج حساب المواطن آلية حل مشكلة عدم وصول الدعم، رغم وصول رسالة مفادها أن “الدفعة مدفوعة”، حيث تفاعل البرنامج مع شكوى من أحد المستفيدين يقول فيها “حساب المواطن لم ينزل في الحساب البنكي وفي الموقع حالة الصرف مدفوعة، أفيدوني وجزاكم الله خيراً؟”.

حل مشكلة الدفعة مدفوعة والدعم لم يصل في برنامج حساب المواطن

وأوضح برنامج “حساب المواطن”، عبر الحساب الرسمي له على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” خدمة المستفيدين في رده قائلًا: “حياك الله ، في حال كانت حالة الدفعة مدفوعة، يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة”، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع، ثم اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”، ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

التفاصيل الكاملة للدفعة 50

يشار إلى أن برنامج “حساب المواطن” كان قد أعلن في وقت سابق عن إيداع مبلغ قيمته “1.9” مليار ريال سعودي، تم تخصيصه لدعم شهر يناير 2022 للمستفيدين الذين اكتملت الطلبات الخاصة بهم، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة الـ”50″ نحو “10.4” ملايين مستفيد وتابع، وبلغت القيمة الإجمالية للتعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو “15” مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

قيمة متوسط دعم الأسرة بالمملكة العربية السعودية من حساب المواطن

أما عن قيمة متوسط دعم الأسرة للمستفيدين من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، فقد أوضح مدير عام التواصل بالبرنامج “عبدالله الهاجري”، في تصريحات سابقة له أن دعم في الدفعة رقم “50” قد حصلت نسبة “77%” من إجمالي المستفيدين عليه، بينما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة نحو “1061” ريال سعودي، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من اثنين مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته نحو “94%”، في حين بلغت أعداد التابعين أكثر من “8.2” ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين الذين استوفوا لمعايير الاستحقاق حوالي “124” ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.