نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل الأطفال من 5 إلى 11 سنة في لقاح فيروس كورونا بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا للأهمية القصوى للقاح فيروس كورونا للمواطنين وحرصًا من حكومة السعودية على الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين فقد شددت على جميع المواطنين بضرورة التسجيل في لقاح كورونا من أجل حصول كافة المواطنين والمقيمين في السعودية على اللقاح، وفي هذا فائدة كبيرة من حيث تقوية مناعة الجسم وزيادة عدد الأجسام المضادة في حالة مهاجمة الفيروس للجسم كما أن اللقاح يقلل من فرص دخول المصابين للمستشفيات وما إلى ذلك، ونظرًا لذلك فقد أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن توفير لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 حتى 11 سنة.

تلقيح الأطفال في السعودية من 5 إلى 11 سنة

بدءت جميع الدول بما في ذلك السعودية بتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات العمرية أكبر من 18 سنة أي البالغين فقط من أجل التأكد من أمان اللقاح على تلك الفئة، واستكمالًا للتجارب السريرية لمعرفة أثر اللقاح على الفئات العمرية أقل من 18 عامًا فقد تم التأكد أخيرًا في بعض الدول من أمان اللقاح على الأطفال أقل من 18 سنة حتى 11 سنة ومن ثم تأكيد الأمان على الفئة العمرية 11 حتى 5 سنوات، ويجب التسجيل بأقصى سرعة لمصلحة الأطفال.

فيروس كورونا بالسعودية

وتشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين بالفيروس الفترة الحالية خاصةً مع الانتشار السريع للمتحور الجديد وعدم التزام الكثير من الأشخاص بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث قد وصل عدد المصابين لأكثر من 5 آلاف مصاب في اليوم الواحد حيث قد وصلت عدد الحالات المصابة والمؤكدة اليوم إلى 5505 شخص أما عن عدد الوفيات فهو حالتين.

وبذلك يصبح عدد إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية هو 620935 شخص أما عدد الوفيات الكلي فهو 8908 شخص وتم تعافي 569296 شخص.

الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وتقوم وزارة الصحة بتوضيح أهم القواعد الاحترازية التي يجب اتباعها في السعودية حتى يتم تقليل سرعة انتشار الفيروس بين الأشخاص وأهمها هي: