نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف يكشف عن خطوات استرجاع كلمة المرور ويوضح شروط القبول بالبرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج ريف يصنف كأحد أهم البرامج الحكومية السعودية التي تلعب دوراً هاماً في تقديم الدعم اللازم للمزارعين وأسرهم، حيث يتحقق الدعم حسب نتائج الأهلية التي يتم منحها للأسر المنتجة شهرياً بمقدار 10% من رأس المال الذي تم تسجيله في بيانات الطلب، هذا ويشترط ألا يتعدى إجمالي الدعم للمستفيد القيمة الكلية لرأس مال المشروع، أي بحد أقصى يبلغ 54.000 ريال سعودي في السنة، هذا وقد يحتاج الكثير من المستفيدين إلى استرجاع كلمة المرور عند نسيانها ويتحقق ذلك من خلال الخطوات التي نرصدها لكم فيما يلي.

خطوات استرجاع كلمة المرور ببرنامج ريف

في تصريح رسمي كشف عنه برنامج ريف على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد بأنه على المستخدم بعد دخوله على منصة ريف، عليه اختيار خانة “نسيت كلمة المرور”، وعلى الفور يتم تحويلك إلى صفحة أخرى يتوجب حينها إدخال بعض البيانات مثل رقم الهوية ورقم الجوال والرمز المرئي، وبعد إدخال تلك البيانات تصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور المؤقتة، يمكنك استخدامها عند تسجيل الدخول، وبعد الخطوات السابقة، يمكنك إدخال كلمة المرور الجديدة ومن ثم قم بالضغط على “خانة الحفظ” وبهذا تكون الخطوات قد اكتملت بنجاح.

ما هي أهداف برنامج ريف؟

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية عن بعض أهداف برنامج ريف وفي مقدمتها العمل على تحسين القطاع الزراعي بالمملكة، والارتقاء بالمستوى المعيشي لصغار المزارعين، وزيادة جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز جودة الحياة بشكل عام، والجدير بالذكر أن البوابة تعمل على مدار الوقت لاستقبال طلبات المستفيدين من مختلف القطاعات التي يستهدفها البرنامج.

من بين القطاعات التي يستهدفها برنامج ريف، قطاع تربية النحل والورد ومنتجي البن العربي وغيرها من القطاعات المتخصصة في زراعة المحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة للدعم، وعلى الفور يتم تقديم الدعم المادي المباشر لهم بجانب تقديم برامج التطوير للمزارعين المسجلين عقب مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف

نسلط الضوء على أهم الشروط الواجب توافرها من أجل القبول ببرنامج ريف، وهي على النحو التالي: