30000 وأول قسط بعد شهرين وبدون كفيل وبدون أجور وكالة

الحصول على تمويل شخصي سريع وأيضاً بالتقسيط الميسر على 36 شهر وكذلك بدون كفيل أو ضامن لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة اليسر أحد شركات التمويل التى تقدم خيارات تمويلية متنوعة سواء خيارات تمويلية للأفراد وأيضاً خيارات تمويلية للشركات ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أحد أهم خيارات تمويل الأفراد وهو التمويل الشخصي الأصغر.

30000 ريال وأول قسط بعد شهرين لدى شركة اليسر للتمويل

من ضمن أحد الحلول التمويلية الميسرة وأيضاً المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة التى تقدمها شركة اليسر للتمويل هو التمويل الشخصي الأصغر والذى يتميز بالعديد من المزايا وهي

يتميز التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 30000 ريال سعودي.

كما أن التمويل الأصغر لدى شركة اليسر لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

أيضاً التمويل الأصغر لدى شركة اليسر بدون أى رسوم إدارية.

التمويل الشخصي الأصغر أيضاً لا يحتاج إلى أجور وكالة.

من ضمن مزايا التمويل الشخصي الأصغر من اليسر أيضاً أن العميل يدفع أول قسط بعد شهرين.

يستطيع كذلك المتقدم من السداد الميسر على أقساط شهرية تصل إلى 36 شهر.

شروط التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر

التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل يتميز بأنه متاح لمختلف العملاء سواء السعوديين أو الغير سعوديين ولكن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها

22 عام هو الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم بطلب التمويل سواء السعوديين أو المقيمين.

60 عام أيضاً هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم بطلب التمويل سواء السعوديين وأيضاً المقيمين.

حددت شركة اليسر أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر