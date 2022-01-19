قسط 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي أطول مدة سداد وبأقل راتب

قسط 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، وبالتقسيط الميسر علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة علي أطول مدة سداد ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد أهم العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، بتسهيلات عديدة في السداد وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل وبما يتلاءم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

قسط 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي أطول مدة سداد

تمويل شخصي فورى ونقدي بدون ضمانات ، وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يأتي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً إلي المملكة العربية السعودية بجنسيات مختلفة ، كما توفر شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تناسب جميع العملاء بالمملكة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية يمكن أن تبدأ قيمتها من 3000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي. العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً يمكنه الاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل. توفر الشركة هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الحصول على المبالغ المالية من خلال هذا العرض التمويلي ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. توفر شركة البيت الأهلي للتمويل التمويل الشخصي بهامش ربح منافس. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي تناسب جميع العملاء ، ويمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. إجراءات سريعة وميسرة لجميع العملاء للحصول على المبالغ المالية من خلال هذا العرض التمويلي. توفر شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

الشروط الأساسية للاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب

وكانت قد حددت شركة البيت الأهلي للتمويل بعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح تلك الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين عند التقدم بطلب تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.