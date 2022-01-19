خطوات التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 1443 وطريقة تسديد الرسوم

خطوات التسجيل في النقل المدرسي، الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية يبحثون في الوقت الحالي عن طريقة وخطوات التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور للعام 1443، وذلك بعد أن شددت وزارة التعليم السعودية على أولياء الأمور بسرعة التسجيل لأولادهم والحجز في المقل المدرسي، وذلك لأن المقاعد المتوفرة قليلة، كما أن الاختيار بين الطلاب يتم للطلبة الأبعد عن المدرسة، وتُعتبر خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور التعليمي هي خدمة قدمتها وزارة التعليم السعودية للطلاب بالمملكة العربية السعودية، وتعمل هذه الخدمة علة توفير مجموعة من الأتوبيسات لنقل الطلبة والطالبات من المدرسة إلى المنزل ومن المنزل إلى المدرسة، وسوف نذكر لكم في مقالنا اليوم طريقة التسجيل وكيفية سداد الرسوم بالتفصيل، فتابعوا معنا.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي

بإمكان أولياء أمور الطلاب بالمملكة العربية السعودية بالتسجيل لأولادهم بخدمة النقل المدرسي، وتأتي خطوات التسجيل في النقل المدرسي على النحو التالي:

في البداية على ولي الأمر زيارة موقع نظام نور للنقل المدرسي الموجود على شبكة الإنترنت.

للنقل المدرسي الموجود على شبكة الإنترنت. يدخل بعدها اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور، ثم يضغط على رمز التحقق.

يذهب ولي الأمر للصفة الرئيسية، ثم يختار خدمة النقل الكدرسي.

يكتب اسم الطالب الذي يرغب بالتسجيل له بالخدمة، ثم يرفق جميع بيامات الطالب بالكامل.

عليه الموافقة على الشروط والأحكام ويضغط بالموافقة عليها.

يسجل بعدها رقم الجوال الخاص به، وسيتم إرسال رسالة له بكود عليه إدخاله على الموقع.

ستصل لك رسالة بعدها بتأكيد سداد الرسوم الخاصة بخدمة النقل.

بعد سدادك الرسوم ستظهر لك فاتورة احتفظ برقمها.

طريقة سداد رسوم خدمة النقل المدرسي

وضحنا لكم بالتفصيل خطوات التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور التعليمي 1443، وعن خطوات تسديد الرسوم فهي تأتي كالتالي: