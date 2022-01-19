نتائج السجون 1443 || رابط نتائج قبول السجون برتبة جندي وخطوات الاستعلام عبر منصة أبشر Jobs.sa

رابط نتائج السجون 1443، عدد كبير من المواطنين قاموا بالتقديم على وظائف السجون بالمملكة العربية السعودية، ويتساءل المواطنين الوقت الحالي عن رابط نتائج السجون 1443 راغبين في الاستعلام عن نتائجهم، وللعلم أن الإدارة العامة الموجودة بوكالة وزارة الداخلية السعودية أعلنت الثلاثاء ابلأمس عن نتائج المقبولين على رتبة جندي، وقد أعلنت النتيجة على منصة أبشر توظيف، وطلبت من المقبولين سرعة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بهم، بحيث يقوموا بحضور المقابلة الشخصية في موعدها المحدد وتقديم كل هذه الأوراق معها بحيث يتم التأكد من القبول النهائي، وعبر موقعنا الإخباري ثقفني سوف نذكر لكم رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها والتعرف على أسماء المقبولين.

رابط نتائج السجون 1443 على رتبة جندي

مساء الأمس الثلاثاء الثامن عشر من يناير 2022 تم الإعلان من قبل المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية عن نتائج القبول المبدئي لوظائف السجون، وبدأ المواطنين المتقدمين على وظيفة جندي بالبحث عن رابط نتائج السجون 1443، بحيث يتمكنوا من الاستعلام عن نتائجهم، وللعلم أن النتيجة متاحة على الموقع الرسمي لأبشر توظيف على الشبكة، وقد وجهت المديرية أرمًا للمقبولين بسرعة الانتهاء من تجهيز الأوراق المطلوبة، بحيث يقوموا بتقديمها عند الذهاب لحضور المقابلة الشخصية، حيث أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتائج مبدئية للمقبولين، وبعد المقابلة الشخصية والإطلاع على الأوراق والتأكد من توافر الشروط بالمتقدم يتم تحديد القبول النهائي من عدمه.

والجدير بالذكر أن المديرية سبق وأعلنت عن الوظيفة المطلوبة وحددت الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين والتي منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوج بسعودية، وأن تكون سمعتة حسن ويتمتع بخلق رفيع بين أقرانه، وأن يكون وزنه متناسبًا مع طوله حسب اللائحة، وعدد من الشروط الأخرى التي سبق وأعلنت عنها المديرية.

رابط نتائج السجون 1443 للاستعلام عن النتائج

يمكن للراغبين في الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف مديرية السجون الدخول على رابط نتائج السجون 1443، ثم الاستعلام عن النتيجة كما يلي: