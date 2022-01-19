منصة دعم ريف الإلكترونية.. طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وللعاطلين عبر reef.gov.sa

بوابة ومنصة دعم ريف، ننشر لكم طريقة التسجيل في دعم ريف، حيث يواصل برنامج ريف فتح الباب أمام المواطنين من المزارعين والأسر المنتجة من أجل التسجيل والتقديم الإلكترونية عبر بوابة ريف الإلكترونية، حيث يقوم المتقدم من خلال المنصة بتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة به بعد فتح حساب جديد في المنصة، ويسعى العديد من المواطنين الراغبين في تنمية مشاريعهم الزراعية إلى التقديم من أجل الاستفادة والحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج ريف، ويأتي هذا الدعم على شكل دعم نقدي يتم إيداعه في حسابات المستفيدين من البرنامج، وذلك بعد التحققق من توافقهم للشروط المعلنة من البرنامج، وفي سطور هذا المقال نتعرف على رابط استعلام دعم ريف وموعد نزول دعم ريف.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يهتم الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، في معرفة إجراءات وطريقة التسجيل في دعم ريف، حيث أكد برنامج ريف على أن الطريقة الوحيدة للتسجيل هي من خلال بوابة ريف الإلكترونية عبر رابط ريف الرسمي على شبكة الإنترنت، ويمكن الوصول إلى رابط المنصة من خلال الرابط https://reef.gov.sa/، ويقوم المستفيد بتسجيل الدخول للرابط ثم يتم تعبئة النموذج بالبيانات والمعلومات المطلوبة من المتقدم، ويسارع العديد من المتقدمين إلى التعرف على كيفية التقديم الإلكتروني في المنصة، ونوفر لكم شرحا شاملا بخطوات سهلة وبسيطة من أجل التسجيل بطريقة صحيحة، وننتقل الآن إلى عرض الخطوات.

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة ريف الإلكترنية. ثانيا، إنقر على عبارة طلب الدعم من أجل عمل حساب جديد. ثالثا، الآن الضغط على تسجيل ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة. رابعا، قم برفع المستندات المطلوبة منك، ثم اختر النشاط أو المهنة الخاصة بك. خامسا، يتم إرسال كود التحقق عبر هاتفك المحمول أدخل في الخانة المخصصة. سادسا، قم بكتابة رقم الحساب البنكي الخاص بك. بعد الإنتهاء من التسجيل، تقوم بتسجيل الدخول مرة أخرى وتستكمل بقية البيانات.

استعلام عن دعم ريف

تسائل العديد من المستفيدين من برنامج ريف، عن طريقة الاستعلام عن دعم ريف، حيث تقوم بالدخول إلى رابط منصة ريف الذي ذكرناه سابقا، ثم تقوم بكتابية بيانات الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور، بعد الدخول انتقل على الخدمات الإلكترونية، ثم اختر استعلام عن دعم ريف، أدخل رقم الهوية الخاصة بالمستعلم ثم انقر أيقونة بحث.

شروط الحصول على دعم ريف

التسجيل يكون للمواطنين السعوديين أو حاملي بطاقات التنقل.

الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 21 عام.

الدخل الشهري يجب أن لا يزيد عن 6000 ريال.

التسجيل في ريف بحد أقصى 3 برامج.

يتم التقديم من خلال منصة ريف.

يجب أن تمتلك الأسر المنتجة وثيقة العمل الحر.

يشترط أن يكون لديك حساب بنكي نشط ومسجل بإسمك.

ماهو دعم ريف

هو برنامج حكومي يختص في دعم المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي والعديد من القطاعات الأخرى التي يدعمها برنامج ريف، ويتم تقديم هذا الدعم المالي للأسر المنتجة وربات البيوت من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي المسؤولة عن منح المستفيدين والمستحقين للدعم من خلال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، حيث وفرت إمكانية التسجيل الإلكتروني لكافة المتقدمين من خلال بوابة ريف الإلكترونية.