نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول المديرية العامة للسجون بوابة الموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت نتائج قبول المديرية العامة للسجون بوابة الموظفين ، وذلك للمتقدمين علي وظيفة برتبة جندي للرجال بالمديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية ، ويتاح الاستعلام من خلال بوابة التوظيف في منصة أبشر الرقمية ، ومن خلال مقالنا اليوم عن المديرية العامة للسجون تعلن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون ، نتعرف علي طريقة الاستعلام عن موقف الترشيح للمتقدمين ، وأهم الخطوات المتبعة لاستكمال عملية الترشح والقبول ، وأهم ضوابط واشتراطات الالتحاق بالوظائف لدي وزارة الداخلية السعودية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول ، كما يمكنكم التعرف علي شروط إتمام التعيين بوظائف المديرية العامة للجوازات بالكادر النسائي ونتائج القبول المبدئي عبر موقعنا ثقفني.

استعلام نتائج قبول المديرية العامة للسجون بوابة الموظفين

يمكن للمتقدمين إلي التوظيف علي رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن نتائج ترشحهم للقبول المبدئي من خلال اتابع الخطوات التالية :

اتباع الرابط الرسمي الخاص بالاستعلام عن طريق موقع منصة أبشر مبوب الوظائف علي الانترنت. الدخول إلي مبوب نتائج القبول. كتابة كافة المعلومات الرئيسية المطلوبة بعلامات النجمة وهي : رقم الهوية.

تاريخ الميلاد.

الجنس.

الحالة الاجتماعية.

رقم هوية الأب.

رقم الوظيفة ، منها نختار الوظيفة المتقدم لها: ” جندي في مصلحة السجون”. نتابع بالضغط علي استعلام.

في حال ظهرت لك رسلة ” تم قبولك للترشيح المبدئي ، عندها عليك اتباع الخطوات بالفقرة التالية ، بخصوص استكمال متطلبات الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية.

استكمال خطوات التعيين بالمديرية العامة للسجون رتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية نتائج الترشيح ، ولمن حصل علي رسالة الترشيح المبدئي للقبول في وظيفة جندي بالمديرية العامة للسجون ، عليكم اتباع الضوابط التالية لإتمام عملية التعيين :

تحضير كافة المستندات والوثائق الثبوتية.

تقديم شهادة التخرج المثبتة للمؤهل العلمي أم معادلتها إن كان التعليم من الخارج.

التحضير لإجراء الاختبارات البدنية والطبية.

الحضور في المواعيد المحددة لكم.

عدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية.

طابعة حالة التحصين من تطبيق توكلنا.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

اجتياز المقابلة الشخصية والمطابقة.

وفي حال كانت إحدى المعلومات المقدمة أو الوثائق لا تطابق الواقع أو عدم تخطي الاختبارات ، يتم استبعاد المتقدم من الترشيح النهائي.

شروط التقديم علي وظائف المديرية العامة للسجون

تضع وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الضوابط للالتحاق بوظائف المديرية العامة للسجون ، نستعرضها لكم كالآتي :

أن يكون المتقدمين من الجنسية السعودية.

مطابقة المؤهل الدراسي للوظيفة المتقدم لها.

حسن المظهر والصحة البدنية واللياقة الطبية.

كذلك حسن السلوك والسمعة.

عدم وجود أي سوابق أخلاقية أو جنائية.

لم يتم فصلة فيما سبق من أي وظيفة عسكرية.

تقديم الوثائق التي تثبت كافة المعلومات المطلوبة في المواعيد المحددة وعدم التأخير.

اجتياز كافة الاختبارات الترشيحية والمقابلة الشخصية للقبول.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين علي وظيفة جندي بالمديرية العامة للسجون من خلال رابط منصة أبشر توظيف.