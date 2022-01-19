نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم درجة الحرارة في الرياض اليوم ومعرفة حالة الطقس في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم درجة الحرارة في الرياض، حالة الطقس من الأمور المهمة جدا لكل المواطنين في مختلف البلدان العربية والغربية أيضا، ولكن تكثر عمليات البحث عن درجة الحرارة وأحوال الطقس في المملكة العربية السعودية، ولهذا يتساءل الكثيرين وخصوصا في العاصمة السعودية وهى كم درجة الحرارة في مدينة الرياض، وقد توقع خبراء الأرصاد الجوية في الأراضي السعودية انخفاض بشكل كبير في درجات الحرارة، وهذا الانخفاض يأتي في جميع المناطق السعودية لدرجة ان الدرجات قد تصل إلى الصفر وما دون ذالك، والمناطق هي الجوف، الحائل، تبوك، شرق المدينة المنورة، بالإضافة إلى استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة في وسط وشرق السعودية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على درجة الحرارة في الرياض.

كم درجة الحرارة في الرياض

درجة الحرارة في الرياض ستكون حرارة الهواء بالليل من 4 إلى 6 درجات لتصبح باردة، ونسبة نقطة الندى سوف تكون -3,14°C، وقد وصح خبراء الأرصاد في المملكة العربية السعودية احتمالية سقوط الأمطار في مدينة الرياض، ويضاف إلى ذالك نسيم طفيف الرياح تهب من شمال غرب بسرعه تصل إلى 14-18 كم / ساعة، في الصباح تأتي ارتفاع درجة الحرارة تدريجيا مع ارتفاع درجة الهواء لتصل إلى 5 إلى 9 درجة باردة جدًا، أما السؤال الهام جدا وهو كم درجة الحرارة في الرياض فهي العظمى 16 والصغرى 6 وتوقع الرطوبة ان تكون 65 رياح نشطه.

الأمطار والرياح في المملكة

ونأتي إلى درجة حرارة الرياض والمملكة بصفه عامه،هناك هواء خفيف تأتي من شمال غرب المملكة بسرعه تصل من 11-14 كم / ساعة لتكون السماء صافيه دون أمطار، وتصبح بعد الظهر ارتفاع تدرجية في درجات الحرارة وتصبح درجة حرارة الهواء 10 إلى 15، نقطة الندى تصبح 0,5°، وهناك احتماله سقوط الأمطار ونسيم مصطحب بالرياح تهب من الشمال لتصل سرعته من 7-11 كم / ساعة, سماء صافية. أما في فترة المساء تشهد انخفاض مره اخرى في درجات حرارة الهواء من 8 إلى 12°, ونقطة الندى تصبح +0,5°، مع احتمالية نزول الأمطار مع نسيم عليل والرياح شماليه شرقيه تصل سرعتها من 7-11 كم / ساعة.