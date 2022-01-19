نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي صندوق التنمية العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن مرحلة التحول تزامنا فريداً، وهذا لكي يتم معالجة التحديات التي تمثلت في الطلب التراكمي، وهذا للقروض العقارية السعودية، وهذا أكثر من 480 ألف مواطن سعودي مستفيد على قوائم الانتظار، ولذلك تم الإعلان على أن قد تكون مدة الانتظار قد تصل إلى 15 عاماً، وهذا لكي يتم الحصول على الدعم السكني للمستفيدين لكي يتم التوجه إلى صندوق التنمية العقارية، ولذلك صندوق التنمية العقارية السعودي أوضح في الفترة الأخيرة عن موعد ايداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج سكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، على أن يكون الصرف يوم 24 من كل شهر، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن تنمية سوق التمويل العقاري السعودي لمستفيدي برنامج سكني.

توحيد موعد إيداع الدعم السكني :

صندوق التنمية العقارية السعودي أوضح عن موعد ايداع الدعم الشهري السكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، على أن يكون الإيداع يوم 24 من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديمه أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية، ولذلك سوف يتم إيداع الدعم السكني للمستفيدين يوم الاثنين الموافق يوم 24 يناير الجاري 2022م.

تنمية سوق التمويل العقاري السعودي :

في الفترة الأخيرة أوضح المشرف العام على الصندوق ام سوف يتم عرض أداء مؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري داخل المملكة العربية السعودية، وجميع المنتجات، والتمويل العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين، حيث أن مؤشرات الاستدامة المالية بالمملكة، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن عرض مؤشرات الأداء لكي يتم التميز لجميع العملاء، وأضاف إلى ذلك أن مؤشر رضا العملاء، ومؤشر نصح الأصدقاء والأقارب أيضاََ.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التحديات عبر صناعة إستراتيجية جديدة ومتطورة، وهذا لكي يتم ابتكار برامج وحلول تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين بنسبة قد تصل إلى 100% وهذا لكي يتم الإعلان عن الاستحقاق الفوري لجميع المستفيدين، حيث أن تم الانتهاء من قوائم الانتظار مطلع عام 2020م.

بالإضافة إلى ذلك أن مساهماً ضمن منظومة الإسكان، وهذا في رفع نسبة تملك جميع المواطنين السعوديين للمساكن من 47% وهذا في عام 2016م حتى 60% حتى نهاية عام 2020م وهذا يعد أمر ضروري لكي تصبح المملكة العربية السعودية من الدول الأعلى نمواً في نسبة تملك المساكن ضمن مجموعة العشرين.