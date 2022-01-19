تمويل إمكان الراجحي الميسر حتى 50 ألف ريال بدون تحويل راتب. حيث تقدم شركة إمكان الراجحي العديد من التمويلات للأفراد ومنها التمويل المُصغر الذي يلبي حاجة العميل المالية. ويمكن التقديم والحصول علية بسرعة بدون إجراءات معقدة من خلال تطبيق إمكان الراجحي وتحصل على الموافقة الفورية في الحال. بعد قبول الشروط بدون كفيل وتحويل راتب ومتاح لكل القطاعات الخاص والحكومي وشبه الحكومي.

شروط تمويل إمكان الراجحي الميسر

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون عاملًا بأحد القطاعات المدنية الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة.

الحد الأدنى للراتب هو 5000 ريال

أن يكون العمر من 25 عامًا حتى 65 عامًا.

أن يكون للعميل سجل ائتماني جديد

ومدة الخدمة للقطاع الخاص للتمويل الميسر (6 أشهر)

مزايا التمويل المصغر إمكان

يحصل العميل على مجموعة من المزايا على النحو الآتي:

بدون اشتراط جهة العمل

بدون تحويل راتب ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال حتى 50 ألف ريال.

كيفية طلب تمويل إمكان المصغر

تحميل تطبيق إمكان على الجوال

التسجيل بالتطبيق بالاسم وكلمة المرور والسماح باستخدام الملفات

تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة

ثم تحصل على الموافقة الفورية

ثم حدد طريقة السداد والدفع إلكترونيًا.

بإمكان حساب قيمة التمويل من حاسبة التمويل على موقع شركة إمكان الراجحي.

توضح الحاسبة القيمة التقريبية للتمويل فقط، ولا يعتبر أنها قيمة نهائية، حيث تستند النتيجة التي تظهرها الحاسبة على مدى ملائمة ودقة المعلومات المقدمة من العملاء، وسوف تقوم الشركة بتطبيق مبادئ الإفصاح المعتمدة على معلومات العميل التي قام بالإفصاح عنها، إلى جانب أنها تقوم بالاطلاع على السجل الائتماني للعميل لدى شركة سمه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية من دون موافقة العميل. وإن استخدام الحاسبة لا يعني موافقة الشركة عل منح العميل للتمويل، حيث أنها تخضع لجميع طلبات الحصول على التمويل وفقًا لسياسات إمكان ويحق لإمكان تعديل أو رفض النتيجة من دون أية مسؤولية أو التزامات عليها.

شركة إمكان

تقدم الشركة حلولًا تمويلية مبتكرة تتناسب مع حالة العملاء المالية لكل شرائح العاملين عبر قنواتهم الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني والفروع المنتشرة في كل أنحاء المملكة.