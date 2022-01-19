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عمر شويل - جدة طريقة أضافه موظف سعودي إلى التأمينات الاجتماعية، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعوديّة، عن توفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة، والتي تساعد جميع العملاء في إجراء المعاملات بكل سهولة، وذلك دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع المؤسسة، فقد ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل عند تسجيل مشترك سعودي عبر حساب المنشأة في التأمينات إلكترونياً، إثبات العلاقة التعاقدية من خلال توثيق عقد المشترك، كما قامت التأمينات الاجتماعية تحدد الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر و شروطه، و تعتبر ‎مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي أحد المؤسسات الحكومية، التي يتم تنصيب عملها على رعاية العاملين في القطاع الخاص أو ممن يشتغلون بنظام الأجور في الأعمال الحكومية.



طريقة أضافه موظف سعودي جديد إلى التأمينات الاجتماعية أون لاين

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم نقوم بالضغط على أيقونة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية. نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية وستظهر لك النتيجة أن كان مشترك مسبقا أم لا . ثم في حالة التسجيل المسبق، نقوم بتسجيل الدخول عبر أدخال خانة رمز المستخدم و خانة الرقم السري. نقوم بالنقر علي خيار أضافه مشرتك سعودي. ثم نقوم بإضافة الخانات المطلوبة رقم الهوية الوطنية ، الاسم الأول ، الاسم الأخير ، تاريخ الالتحاق ، المهنة ، نوع العمل. لابد من قراءة القرار جيدا، ثم الموافقة عليه في هوية العامل ثم نوافق عليه. ثم نضغط في اسفل الصفحة زر بيانات الاتصال، من اجل أضافه جميع بيانات الاتصال الخاصة بالعامل. نقوم بإدخال البيانات المطلوبة ك صندوق البريد، رمز البريد، رقم الهاتف، رقم الجوال. نضغط زر تعديل لنعود للصفحة السابقة، ثم النقر علي أيقونة حفظ. وأخيرا يتم أخبارك بأنه تم حفظ المعلومات بنجاح، و يمكنك طباعة هذه الصفحة من اجل أضافتها في ملف العامل لديك .

خطوات الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية السعودية أون لاين

وعن كيفية الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية أون لاين، فإن ذلك يتم بكل سهولة من خلال الدخول إلى رابط هيئة التأمينات في المملكة، واتباع عدد من الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر الأنترنت. ثم اختيار تبويب خدمات إلكترونية. قم بالنقر علي التأمينات أون لاين. ثم اختيار خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات. وأخيرا قم بإدخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية، والنقر على استعلام.

حالات صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية عن الحالات التي يتم فيها صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية للعام 1443هـ، وتتمثل حالات صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية فيما يلي:

في حال الوفاة والعجز الكلي. ثم في حال ترك الشخص العمل بسبب أي خطر يهدد حياته، ويجب أن يكون قد ترك العمل في مدة تصل إلى عشرة أعوام أو تزيد عن هذه المدة. في حال أن كان يعاني المشترك من مرض أو عجز يمنعه من العمل. ثم في حال أن قضى الشخص الذي يعمل بأعمال خطرة مدة عقدين من الزمن

رقم التأمينات الاجتماعية الموحد في السعودية



يعتبر رقم التأمينات الاجتماعية الموحد المجاني هو أحد أهم الخدمات المميزة التي تم إطلاقها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يعمل رقم التأمينات الاجتماعية الموحد المجاني على تقديم الخدمة لكافة المستفيدين وذلك عبر تلقي الرد على الاستفسارات من قبل فريق مختص في المساعدة ، ويمكن الاتصال على الرقم المخصص من خلال 8001243344.