شروط رخصة البناء 1443 في السعودية وفقًا لإعلان وزارة الشئون البلدية والقروية

شروط رخصة البناء 1443 في السعودية ، ما هي خطوات استخراج رخصة البناء في السعودية، وما هي شروط رخصة البناء في السعودية 1443، أكثر الأسئلة تداولًا في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، بعد إقرار وزارة الشئون البلدية والقروية عن ضرورة بعد الشروط من أجل الحصول على رخصة البناء في جميع أنحاء المملكة، ولأنه من الأمور المهمة التي يحرص الجميع على معرفة كل تفاصيلها، سيكون هو مقالنا اليوم الذي سنتعرف فيه على الشروط، وطريقة استخراج الرخصة، وما هي المستندات التي يجب تقديمها، حتى تعلمون كل التفاصيل الخاصة برخصة البناء في السعودية 1443.

شروط رخصة البناء 1443 في السعودية

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية عن ضرورة استيفاء بعض الشروط من أجل الحصول على رخصة بناء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، سواء أكان المبنى تجاري، سكني، واقتصار العلاقة بين مكتب التعاقد والمواطن فقط.

هذا بالإضافة إلى شمول نظام رخصة البناء الجديد على تطبيق كود البناء السعودي، كما حددت الوزارة على أن من يخالف شروط نظام البناء الجديد سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، أما عن شروط رخصة البناء في السعودية 1443:-

ضرورة امتلاك شهادة صلاحية الموقع الذي سيتم البناء عليه.

الحصول على كود البناء السعودي من وزارة الشئون البلدية والقروية.

تقديم رسم تخطيطي للبناء الذي سيتم تشييده بالموقع.

الالتزام بالنظام المعتمد في المخططات التقسيمية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بكل الأنظمة الخاصة بالبناء سواء أكانت أمنية، صحية.

سداد رسوم رخصة البناء في السعودية.

ضرورة الالتزام بكل أنظمة الارتدادات في ضوابط البناء بشكل خاص.

الموافقة على كل الشروط الخاصة باستدامة المباني، وكل المعايير الفنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، والماء.

يتوجب الحصول على استمارة التدقيق لمتطلبات المباني من المكاتب الهندسي وتقديمها للحصول على رخصة أبناء.

يجب توضيح عدد الطوابق، لأنه في حال ارتفاع المبنى عن 12 طابق، سيتم إتباع كل الضوابط الخاصة بالسلامة والأمان للمباني العالية.

الحصول على رخصة البناء ورخصة التشغيل في حال الرغبة في تشييد مبنى تجاري، صناعي، زراعي.

عند الرغبة في الحصول على رخصة بناء لتشييد فيلات يجب الالتزام بمعايير الخصوصية للجار، وأيضًا الالتزام بالتنظيمات الخاصة بالمناطق المجاورة.

المستندات المطلوبة من أجل الحصول على رخصة بناء في السعودية 1443

شددت وزارة الشئون البلدية والقروية على ضرورة تقديم كل المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على رخصة بناء وفقًا النظام الجديد 1443، والتي تتمثل في الآتي:-