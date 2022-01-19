منصة سلفة ٢٠٢٢ تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب

منصة سلفة ٢٠٢٢ من المنصات المالية الكبيرة التي تمنح التمويل الشخصي السريع الطارئ بدون تحويل الراتب، أو وجود كفيل، وتتميز بسرعة تخليص الإجراءات، بسبب استخدامها أحدث التقنيات المالية التي تساعد في تسريع الحصول على التمويل الشخصي، ويستخدم التمويل في أي أمر طارئ يتعرض له العميل، والمنصة تقدم التمويل في أي وقت، وفي أي مكان سواء كان العميل متواجد داخل المدينة أو خارجها، أو موجود بالمنزل، أو المكتب، أو القرية، والتمويل يستخدم في تسديد الديون، أو في عمل إصلاحات داخل المنزل، أو يستخدم في تصليح السيارة، وقرض منصة سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تخضع المنصة لرقابة البنك المركزي السعودي.

طريقة التسجيل في منصة سلفة

يجب علينا أن نتبع الخطوات الصحيحة عند التسجيل في منصة سلفة وهى كما يلي:-

الدخول على رابط منصة سلفة الإلكترونية على الإنترنت. إدخال رقم الهوية الوطنية ١٠ أرقام فقط لا غير. تسجيل رقم جوال العميل الموجود على أبشر. تسجيل العميل البريد الإلكتروني. إدخال الرقم السري على أن يتكون من ٨ خانات باللغة الإنجليزية وتتضمن كلمة المرور حرف إنجليزي كبير وحرف إنجليزي صغير ورقم على الأقل. الموافقة على شروط وأحكام منصة سلفة. الضغط على الأيقونة الخاصة باستكمال التسجيل.

شروط التمويل الشخصي

شروط تمويل منصة سلفة الإلكترونية سهلة وبسيطة وهى كما يأتي:-

أن يكون المستفيدين من قروض منصة سلفة سعوديين الجنسية.

سعوديين الجنسية. أن يكون المتقدم كامل الأهلية، ولا يقل العمر عن ١٨ عامًا ولا يزيد عن ٦٠ عامًا.

يجب أن يكون المتقدم على قوة العمل، كما يجب أن تكون مدة الخدمة لموظفي القطاع الحكومي ٣ أشهر، ولا تقل مدة خدمة موظفي القطاع الخاص عن ٦ أشهر.

لا يقل الراتب الشهري عن ٤٠٠٠ ريال سعودي.

مزايا تمويل منصة سلفة

هناك بعض المزايا الهامة التي يحتوي عليها التمويل الشخصي وهى كما يلي:-