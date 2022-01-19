نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd طريقة احتساب المعاش 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور من الأمور الهامة التي يبحث عنها جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة القيمة المستحقة حال القبول في البرنامج، وذلك بعد الإعلان عن نفاذ نظام الضمان المطور رسمياً والبدء في إعلان نتائج الأهلية تدريجياً للمتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة المنطبق عليهم شروط الاستحقاق الجديدة، حيث أوضحت الوزارة طريقة احتساب الضمان الاجتماعي الجديد دون توفير حاسبة عبر موقعها الإلكتروني كما هو الحال في برنامج حساب المواطن، ويجب العلم أن الوزارة تعتمد عند احتسابها للمبلغ المستحق من المعاش على عدد أفراد الأسرة ومجموع إجمالي الدخل لهم، ومن خلال المقال نوفر طريقة حساب المعاش المقرر الحصول عليه حال صدور قرار القبول والتأهل، بالإضافة إلى توفير رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات التسجيل في البرنامج الجديد لمن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية المعلن عنها، وتم التفرقة بين المستفيدين الحاليين والمتقدمين الجدد، حيث تستقبل المنصة طلبات التقديم على الضمان من مستفيدي الضمان الحاليين حتى الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل 2022م، فالتسجيل لهم متاحاً على مدار 6 أشهر من تاريخ الإطلاق.

وأكدت الوزارة على إغلاق المنصة السابقة للضمان، وذلك بعد نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى المنصة الجديدة، أما عن المتقدمين الجدد، فلا نهاية لتسجيلهم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، فالمنصة مستمرة في استقبال طلبات تسجيل ضمان اجتماعي جديد لهم على مدار الساعة دون تحديد موعداً للإغلاق، أما عن طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور 1443، فيمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

احتساب المعاش من خلال جمع إجمالي الدخل المكتسب لكافة أفراد الأسرة المقيمين في ذات المنزل، وهو الدخل الشهري من راتب شهري قطاع عام وخاص أو عائد من نشاط تجاري، ثم خصم 50% من هذا الدخل. في حال الحصول على دخل غير مكتسب من حافز أو مكافآت الطلاب أو حساب المواطن أو ريف أو غيرهم، فيتم إضافة كامل الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي إلى الـ50% من الدخل المكتسب، ويستثنى من الاحتساب كلاً من ذوي الإعاقة ودعم البرامج المساندة. مقارنة مجموع الدخل المحتسب (50% من المكتسب + غير المكتسب) بالحد الأدنى أو الحد المانع للضمان الاجتماعي.

ويجب العلم أن من أسباب عدم الأهلية في البرنامج “تجاوز الدخل الشهري المحتسب للحد المانع”، وقد اعتمدت الوزارة الحد الأدنى للمعاش أو راتب الضمان للفرد وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل تابع من التابعين)، وينظر البرنامج لكافة الأفراد المقيمين في المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، باستثناء حالتين فقط (المطلقة التي لديها ابن أو أكثر أو الأرملة التي لديها أبناء).

مثال على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور

في ظل زيادة البحث عن حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور الغير متوفرة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد قمنا بتوفير مثال على طريقة احتساب المعاش وفقاً للآلية المطورة وهو في حال الحصول على 5000 ريال كدخل شهري من راتب أو عائد من نشاط تجاري، ويتم الحصول على الدعم من ريف أو حساب المواطن بمبلغ 1126 ريال، ولديه أسرة مكونة من 5 تابعين + العائل (6 أفراد)، فكيف يتم حساب المعاش لهذه الحالة؟

إجمالي الدخل المحتسب: نصف الراتب 2500 + مبلغ الدعم كامل 1126 = 3626 ريال. الحد المانع للضمان لعدد 6 أفراد هو (1100 لعائل الأسرة + 550 لكل تابع x عدد التابعين 5) = 3850 ريال.

وبمقارنة الدخل الشهري المحتسب 3626 ريال، بالحد المانع المحتسب للمعاش 3850 ريال، فإن هذه الحالة مستحقة وسيتم قبولها في البرنامج المطور لعدم تجاوز الحد الأدنى للمعاش، ويكون الحد الأعلى للمعاش المقرر الحصول عليه لهذه الأسرة هو (3850 ريال)، ويجب العلم أن الضمان الاجتماعي المطور تم بناءه على عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل المحتسب، ويأخذ في الاعتبار أيضاً الأصول والثروات المملوكة للمتقدم، إلى جانب النفقات.

طريقة التسجيل في الضمان المطور 1443

يتم التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة الضمان المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

ثم النقر على أيقونة تسجيل جديد وتعبئة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وإنشاء كلمة مرور، ثم النقر على تسجيل، وسيرسل النظام رمز التفعيل على الجوال لتوثيقه، وبلك يكون المستخدم قام بالتسجيل في المنصة بنجاح، قم بتعبئة الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول، ثم تعبئة بيانات الملف الموحد كما هو موضح بالفيديو التالي:

ومن يرغب في معرفة القيمة المستحقة له بعد صدور قرار القبول في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور طبقاً للآلية المعتمدة، يمكنه ذلك من خلال ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن عدد الأفراد والدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب.