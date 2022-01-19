تمويل شخصي قصير الأجل سريع بدون كفيل من سامبا

تمويل شخصي سريع بدون كفيل، حيث يبحث باستمرار العديد من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، عن أفضل تمويل شخصي بدون كفيل ويكون تمويل قصير الأجل، وهو ما يوفره بنك سامبا لجميع العملاء سواء العملاء الحاليين أو العملاء الجدد، حيث يوافق بنك سامبا علي صرف تمويل شخصي سريع بدون إجراءات طويلة، حيث يعتمد بنك سامبا علي صرف جميع تمويلاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتصلح جميع التمويلات لجميع الأغراض الشخصية الخاصة بكل عميل علي حده، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طريقة الحصول علي تمويل شخصي سريع بدون كفيل من بنك سامبا سواء للفرد السعودي أو المقيم داخل المملكة.

تمويل شخصي سريع بدون كفيل من بنك سامبا

يسعى بنك سامبا إلى صرف تمويل شخصي سريع بدون كلفة أجل من خلال بعض المميزات التي تناسب جميع المواطنين، ومن مميزات قروض بنك سامبا فيما يلي:

يتم صرف تمويلات شخصية تصل مبالغها إلى مبلغ 100.000 ألف ريال سعودي.

مبلغ القروض لها توافق شرعي وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

يتم سداد مبلغ التمويل المنصرف علي فترات تصل إلى 9 شهور.

يتم صرف قيمة التمويل بدون كلفة أجل.

مُتاح الصرف لجميع المواطنين السعوديين وكذلك للوافدين علي أرض المملكة.

يمكن صرف مبلغ تمويل إضافي في حالة دفع 20% من التمويل السابق.

توافر تأمين شامل لأسرة العميل ومنح عدم سداد التمويل في حالات الوفاة أو التعرض إلى العجز.

أحكام وشروط صرف القروض من بنك سامبا

يمكن الحصول علي تمويل قصير الأجل بدون كلفة أجل من أي فرع من فروع بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية في حالة توافر الشروط التالية في العملاء الراغبين في الحصول علي التمويل، ومن هذه الشروط:

ألا يقل عمر العميل عن 18 عام حتي يستطيع التقديم علي التمويل.

ألا يقل راتب ودخل كل عميل عن مبلغ 5.000 ريال سعودي.

يجب أن يكون العميل علي رأس قوة عمل داخل المملكة بحيث لا يقل عن شهر عمل.

يتم الصرف التمويل للمقيمين علي أن يتم توفير مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بالعميل سواء ذلك للجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

طلب تمويل شخصي من سامبا

يمكن لأي عميل بالمملكة أن يتقدم بطلب شخصي بطريقة إلكترونية من خلال الجوال، من أجل تسجيل طلب للحصول علي مبلغ تمويل من البنك، علي أن يتم طلب التمويل بالدخول علي الموقع التالي: موقع سامبا، وهو الموقع الرسمي لتمويلات بنك سامبا، علي أن يتم تحديد مبلغ التمويل بناءً علي رغبة كل عميل.