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عمر شويل - جدة مسار رسالة أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa والتي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الانتهاء من إرسالها إلى جميع المقبولين في الضمان المطور الجديد، وذلك ليقوم المقبولين والمؤهلين بتسلم الراتب الأول لهم من المصارف الخاصة لهم، بينما يتابع غير المؤهلين مسار عملية الاعتراض على ذلك، إلا أن الوزارة قامت بتوضيح كافة اشكال التقديم والشروط وأيضا الية التقديم والاعتراض، ونقوم بشرط ألية احتساب راتب الضمان للمقبولين وأيضا خطوات إنشاء حساب جديد لغير المؤهلين باستلام الراتب.

مسار أهلية الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa وكيفية تسجيل غير المؤهلين ومراجعة الشروط

في إطار دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والذي قامت الوزارة بإطلاقه مؤخرا في 25 نوفمبر 2021 والذي يهدف إلى دعم الأفراد والأسر السعودية في منظومة مطورة تتناسب مع ظروف ومقتضيات العصر الحديث والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ضمن إطار رؤية المملكة المستقبلية في 2030، والتي تهدف إلى تقليل النفقات وإعادة توجيهها بالشكل الأمثل إلى المحتاجين وفق عدد من الشروط التدقيقية التي شملت فئات أكبر من المجتمع وفق معايير جديدة للاحتساب.

الرسائل النصية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي للمؤهلين

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع المؤهلين وغير المؤهلين في الضمان الاجتماعي المطور، وتم إرسال رسالة القبول للمؤهلين بالتوجه إلى المصارف لتسلم الرواتب الأولى لهم في منظومة الضمان الاجتماعي المطور 1443 بينما جاءت رسالة غير التأهيل بأسباب عدم التأهل للقبول في المنظومة الجديدة.

ماذا أفعل إذا جاءتني رسالة “غير مؤهل”

وصلت رسائل الضمان إلى المسجلين بالرابط المطور منذ نوفمبر الماضي، وبدأت الوزارة في إرسالها في منتصف يناير الجاري إلى المسجلين، وقد قامت الوزارة بدراسة جميع الطلبات للتأكد من صحة البيانات وأيضا تطابق شروط الاستحقاق، وكان للمؤهلين الحق في الانضمام لمنظومة الضمان بينما كان على غير المؤهلين التسجيل من جديد في الوزارة، حيث أعلنت الوزارة مؤخرا عدم تفعيل خدمة تقديم التظلمات في الضمان المطور، وعليهم الالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل والاستحقاق لضمان القبول، ويتابع المسجلين التعرف على كيفية حساب الضمان الجديد.

إنشاء حساب في الضمان الاجتماعي

يكون على الراغبين في التسجيل أن يكون لهم في البداية رقم سري عند التسجيل، ويتم الحصول على الرقم السري من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على “رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”. يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم التوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية. تفتح صفحة النفاذ الوطني الموحدة ويقوم بتسجيل البيانات. يتم تسجيل رقم الهاتف من البيانات وإدراج رمز التحقق. تصل رسالة على الهاتف النقال فيها الرقم السري. يتم استخدام الرقم السري في تسجيل الضمان المطور.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي حالات أيقاف الراتب بالنظام المطور أن يكون المتقدم من غير القادرين ماديا أو لديهم دخل شهري لا يكفي العيش الكريم لهم.

يشمل مبالغ الضمان الاجتماعي توفير أساسيات الحية (الأكل – السكن).

الاستقلالية أو عدم الاستقلالية يجب على المسجلين إثبات الاستقلالية للحصول على راتب منفصل أو يتم احتسابهم من الأسرة التي يعيشوا فيها.

المطلقات والمهجورات والأرامل اللاتي ليس لهن معيل.

العاطلين عن العمل والذين ليس لديهم مصدر للدخل، يتم صرف راتب لهم لحين إيجاد فرصة مناسبة. إذا تغيرت الظروف المادية للمسجلين بالضمان ولم يعودوا في حاجة للراتب.

في حال وفاة المستفيد يتوقف صرف الراتب.

إذا لم يقم المستفيد بتحديث البيانات في المواعيد المحددة شهريا يتوقف الدعم عنه.

في حالة لم يقوم المستفيد بالحصول على الوظيفة المتاحة له في حال كان عاكلا عن العمل.

سلم رواتب المؤهلين والحد المانع لتسلم رواتب الضمان

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

كيفية التسجيل الجديد لغير المؤهلين ومسار رسالة أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa 2022

يقوم المستفيدين بعمل حساب على موقع وزارة الموارد البشرية أولا والحصول على الرقم السري. يتم الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

مسار أهلية الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa وكيفية تسجيل غير المؤهلين ومراجعة الشروط وذلك بعد أن أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من إرسال رسائل الأهلية للمقبولين والمؤهلين بينما يترقب غير المؤهلين إلى التسجيل من جديد في رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد والالتزام بالشروط واتباع كافة الخطوات وذلك لإعادة التقديم من جديد.