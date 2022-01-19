موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443.. ورابط الاستعلام عن نتائج الاستحقاق

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، يترقب جميع المتقدمين لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور نتيجة أهليتهم للحصول على المعاش وموعد إيداع المعاش فى الحسابات البنكية لديهم وذلك بعد أن انتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دراسة الطلبات المقدمة وصرف المعاش للدفعة الأولى والذي تم فى أول يناير الجاري، وقد أعلنت الوزارة أن التسجيل واستقبال طلبات الحصول على الضمان مستمرا حتى شهر مايو المقبل، لذلك سنتعرف فى هذا المقال على كيفية التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف المعاش وشروط الاستحقاق.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي من أجل مساعدة الأشخاص أو الأسر الغير قادرين على إعالة أنفسهم وتوفير دخل مادي لهم من أجل توفير الاحتياجات المعيشية إضافة إلى تقديم برامج للتدريب والتأهيل تؤهل الأشخاص القادرين للحصول على فرصة عمل مناسبة ليصبح شخص منتج ومستقل مادي بدلا من مرحلة الاحتياج، ويوجه المعاش للأسر الفقيرة والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بشرط أن يكونوا حاملين للجنسية السعودية.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1443

قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى بدء استقبال طلبات التسجيل لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور منذ يوم 20 نوفمبر 2021 وأعلنت أن باب التسجيل مفتوح حتى شهر مايو القادم، وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم إيداع المعاش للمستحقين بعد الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة والإعلان عن نتيجة أهلية المتقدمين للمعاش على أن يكون بعد شهر من تاريخ إقرار الطلب، وقررت الوزارة أن موعد صرف الضمان الاجتماعي سيكون مع بداية كل شهر هجري بعد إرسال رسائل نصية للمستفيدين تفيد باستحقاق المعاش وموعد صرفه.

الاستعلام عن نتائج استحقاق معاش الضمان المطور

من أجل استعلام جميع المتقدمين عن نتائج أهلية واستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور عليك اتباع تلك الخطوات: