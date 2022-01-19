نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني الجديد وشروط وخطوات التسجيل في الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني الجديد و شروط وخطوات الدعم في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر برنامج الدعم السكني تحت رعاية صندوق التنمية العقارية السعودي الذي يوفر الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجا من المواطنين الراغبين في امتلاك منزل خاص بهم، بالإضافة إلى ذلك يوفر البرنامج تمويل مناسب يعمل على تخفيض تكاليف بناء المنزل الذي يرغب في شراءه ويتم ذلك بنسبة فائدة قليلة جدا في أطار تسهيل رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين مسكنهم الأول ويتم ذلك تحت ضوابط وشروط محددة من قبل البرنامج وقد خصصت الجهات المسؤولة 670 مليون ريال سعودي شهريا نقدم لكم موعد صرف الدعم السكني الجديد وشروط وخطوات التسجيل للحصول على الدعم السكني والمزيد من التفاصيل والمعلومات عن ذلك.

موعد صرف الدعم السكني الجديد

المقرر لدعم الفئات المستحقة من مواطني المملكة مقالنا هذا اليوم تناول التوضيح الكافي لمعرفة موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر شهر يناير والأشهر القادمة لعام 2022 إليكم المزيد من مواعيد صرف الدعم السكنى بالشكل الأتي.

صرف الدعم السكني الجديد موعد صرف الدعم السكني الجديد هجري صرف الدعم السكني الجديد ميلادي الدعم السكني لشهر جمادى الأولى راتب شهر ديسمبر الخميس 19-05-1443هـجرية الموافق 2021-12-23 كما جاء موعد الدعم السكني لشهر جمادى الآخرة الاثنين 21-06-1443هجرية الموافق 2022-01-24 كذلك موعد الدعم السكني لشهر رجب راتب شهر فبراير الخميس 23-07-1443 هجرية الموافق 2022-02-24 ميلادي موعد الدعم السكني لشهر شعبان الخميس 21-08-1443هـ 2022-03-24 ميلادي

شروط الدعم السكني

قد حددت الجهات المعنية في المملكة ضوابط وشروط للحصول على الدعم السكني للمتقدمين والتي وتتمثل على النحو التالي:

شرط أساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم رب أسرة ويقيم ويعيش هو وعائلته على أراضي المملكة العربية السعودية. ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 24 عاما. يشترط ألا يكون قد حصل الفرد على الدعم السكني مسبقا.

خطوات التسجيل في الدعم السكنى

لمن يرغب فيه الحصول على الدعم السكني يجب اتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلى موقع منصة سكني الإلكترونية.

تسجيل رقم الهوية الوطنية ثم تاريخ الميلاد ثم اضغط على “التحقيق”.

قم بإدخال البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور الخاصة بالحساب وبعد رقم الجوال و رمز التفعيل.

عند الانتهاء من عمليه التسجيل قم بالضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).

يجب الاطلاع على الشروط وقراءتها جيدا ثم الموافقة عليها بالضغط على (موافق).

قم بالإجابة على الأسئلة حول المسكن الحالي ثم تأكد من صحه بيانات العائلة.

عند الانتهاء من التسجيل وتمت العملية بالاستحقاق حين ذاك سوف تظهر رسالة محتواها (تهانينا انت الآن يمكن الحصول على الدعم السكني).

كيفية الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكنى

لكي يقوم المستفيد بالاستعلام عن موعد نزول الدعم السكن لهذا الشهر فليتبع الخطوات السهلة دون تعقيد تابع معنا الأتي: