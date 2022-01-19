نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “للمستفيدين الجدد”.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وشروط قبول التسجيل وعلاقتة بحساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، العديد من الأشخاص الذين ينتموا الي الفئات الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية تقدموا بطلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وفي هذا الصدد نستعرص معكم عبر موقعنا ثقفني تفاصيل أكثر حول هذا النظام الداعم للمواطن، والذي يهدف لتهيئة كافة السبل لحياة كريمة للمواطن السعودي، وفي هذا الصدد نجد إن المملكة وفرت هذا المعاش الي الأرامل والمطلقات وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة، بالإضافة الي العديد من الفئات الاخري التي يشملها هذا القرار والذي نستعرضه لكم متابعينا الأفاضل عبر هذا التقرير الشامل، حيث نكشف لكم اهم الشروط للتقديم وخطوات تقديم الطلب، وبالتأكيد الرابط إلكتروني المخصص لخدمة المواطنين في هذا الدعم.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

بعد صدور رسائل SMS لبعض المتقدمين الجدد منذ تفعيل رابط قبول مستجدين جدد لصرف معاش الضمان، وهم تلك المجموعة من مواطني المملكة العربية السعودية الذي تقدموا بطلبات تشمل أوراق ومستندات وبعض البيانات الشخصية، هذا وقد تقدموا منذ شهر نوفمبر للعام الماضي 2021، وبعد بحث واسع وفحص دقيق من قبل عدد كبير من المتخصصين ومسئولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، نجد إن عدد كبير من المتقدمين أكد تسلمهم رسائل تأكيد قبول أهلية المواطن، ويبحث العديد منهم الآن عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، والذي أكدت كافة المصدار إن الشهر الحالي هو موعد صرف المستحقات لمن تسلم رسالة اهلية، وفي سياق اخر نجد ان الاشخاص الذين لم يتسلموا الرسالة قد تكن بيانتهم قيد المراجعة، ومن ثم يمكن لتلك الفئات صرف المعاش بعد شهر من صدور الاهلية لتلك الفئات، وأخيرا بالنسبة للأفراد الذين تم رفض طلباتهم يمكنهم التقديم مرة اخري لمدة ست اشهر.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور

هذا وقد تضمن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور تطابق بعض الشروط، وهي شروط تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ولجميع الراغبين في التقديم للاستفادة من هذا المعاش يمكنكم الإطلاع علي تلك الشروط

الإقامة الدائمة للمتقدمين في السعودية، وأن تكن جنسية المتقدمين هي الجنسية السعودية، وهناك بعض الشروط الاستثنائية وهي المرأة غير السعودية ومتزوجة من سعودي، الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين.

الدخل الخاص بالأسرة لا يزيد عن 1100 ريال.

الالتزام ببرنامج العمل للافراد القادرين من الأسرة.

لا يمتلك المتقدم أملاك بقيمة عالية.

متي تصرف مستحقات معاش الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن وضعنا لكم جميع التفاصيل المتعلقة بموعد صرف الدفعة الاولى للمتقدمين الجدد الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور، سوف نقدم لحضراتكم الخطوات اللازمة لتقديم طلب جديد لمن يرغب في التقديم

زيارة موقع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المشار الية.

إدخال بيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة ودون أي تغيير.

هل يؤثر حساب المواطن علي الضمان الاجتماعي المطور

في سياق البحث من قبل بعض المواطنين علي وجود تأثير لمن يصرف حساب المواطن علي معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد طرح السؤال من قبل احد المواطنين عبر تويتر، وقد تم الترد بان حساب المواطن يتم تصنيفة ضمن الدخل غير المكتسب، ومن ثم لا يوجد أي تاثير يجمع بين المعاش الاجتماعي المطور وحساب المواطن.