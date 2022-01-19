تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمواطن والمقيم ولجميع القطاعات 2022

تمويل شخصي سريع من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك الراجحي من أهم وأفضل البنوك التي تقدم خدمات تمويلية مميزة، حيث يقدم مصرف الراجحي خدمة حاسبة التمويل الشخصي من خلال الإنترنت بحيث يمكن للعميل الدخول إلكترونيا علي الموقع الرسمي ومعرفة جميع التمويلات المقدمة من البنك ومعرفة الشروط وقيمة القرض وأيضا طريقة السداد، والتقديم علي التمويل أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

تعرف علي أهم المزايا للتمويل المقدم من بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي المتواجد داخل المملكة العربية السعودية تمويلات شخصية فورية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، والتمويل يتميز بمزايا كثيرة ومن أهمها:

تمويل بنك الراجحي تمويل إسلامي وخاضع لقوانين الشريعة الإسلامية.

هامش الربح ثابت ولا يتغير غير في حالة واحدة وهيا زيادة الراتب الشهري الخاص بالعميل.

يمكن لطالب القرض الحصول علي قرض إضافي ولكن بشروط يحددها البنك ولا بد من سداد نسبة من القرض الحالي.

يحصل العميل علي مبلغ القرض من بنك الراجحي حسب الراتب الشهري، وأيضا يتم سداد الأقساط الشهرية حسب الراتب وعمر العميل ومكان عمله.

طريقة الاستعلام عن مصرف الراجحي وطريقة التقديم

أولا قم بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لمصرف الراجحي.

ثم قم بالنقر علي طلب التمويل الآن.

قم بتعبئة نموزج طلب التمويل، وتسجيل كافة البيانات.

تقديم الأوراق والمستندات.

صورة من الهوية الوطنية للعملاء السعوديين، والمقيمين صورة الإقامة.

صورة من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب موثق من مقر العمل يوضح جميع التفاصيل الخاصة بالعمل من حيث الراتب لأخر ثلاث شهور، والمسمي الوظيفي، وتاريخ بداية العمل.

يجب التأكد من صحة البيانات، ثم قم بإرسال طلب التمويل.

تعرف علي أنواع التمويلات المقدمة من بنك الراجحي

قرض شخصي بدون تحويل الراتب الشهري.

قروض الشباب.

قروض السيارات.

تمويل العقارات.

تمويل النساء وخاصة المطلقات والأرامل.

تمويل مصرف الراجحي الجديد 1442

جميع الموطنين السعوديين والمقيمين يمكن لهم الحصول علي قرض شخصي سريع من مصرف الراجحي وصرف المبلغ الذي يتناسب مع احتياجات العميل وبحسب الراتب الشهري الخاص بالعميل، ويمكن أيضا للمتقاعديين الحصول علي قرض الراجحي حتي وإن لم يتبقى عن سن التقاعد أقل من خمس سنوات، ولكن لا بد من توافر الشروط حتي يستطيع العميل الحصول علي تمويل شخصي فوري من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.