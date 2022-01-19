إسقاط سيارة قديمة إلكترونيًا بمنصة أبشر

إسقاط سيارة قديمة، حيث يستعلم عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن الشروط التي قد أعلنت عنها إدارة المرور العامة من أجل إسقاط السيارات القديمة، فقد أتاح المرور السعودي إسقاط السيارات بدون رسوم وفق بعض الإجراءات التي يجب تنفيذها، وقد تم توفير واحدة من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة أبشر لجميع المواطنين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن يتم الحصول علي الموافقة من جانب الإدارة العامة للمرور بالمملكة، وقد تم التوضيح بأنه يتم العمل على منح صاحب المركبة فترة زمنية تصل الي عام واحد من أجل العمل علي إسقاط المركبة، وسوف نوضح لكم خطوات إسقاط سيارة قديمة.

شروط إسقاط سيارة قديمة بالمملكة

حددت لائحة المرور السعودية الكثير من الشروط التي تم يجب توافرها من أجل الموافقة علي إسقاط مركبة قديمة أو مركبة تالفة، علي أن يتم إسقاطها بدون سداد أي رسوم مالية، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يجب علي صاحب المركبة أن يقوم بتقديم المستندات التي تثبت إجراءات البيع لدي محلات التشليح المعتمدة.

صاحب المركبة يتطلب منه أن يقوم بتقديم استمارة تكون سارية الصلاحية، أو القيام بتجديدها في حالة إذا كانت قد تم انتهاء صلاحيتها.

يشترط على صاحب المركبة أن يقوم بسداد جميع المخالفات المرورية المقيدة على السيارة.

يتطلب تقديم كافة المستندات التي يتم طلبها من جانب خدمات إدارة المرور العامة.

يجب تقديم الطلب الخاص بصاحب المركبة خلال الفترة التي وفرتها إدارة المرور العامة.

كيفية إسقاط سيارة قديمة؟

الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية قد وضعت بعض الخطوات التي من خلالها يتم العمل علي إسقاط المركبات القديمة والمتهالكة، وهذه هي الخطوات: