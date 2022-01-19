موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد في السعودية والشروط

موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443 والتي يزداد البحث عنها كثيراً في هذه الأيام الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل حديثاً، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة التفاصيل عن النظام المطور لصرف رواتب الضمان وتحديث النظام بالنسبة للمستحقين، حيث أطلقت الحكومة السعودية نظام الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة، بهدف أن يتم تقديم المساعدة المالية والمادية للمواطنين المستوفين لشروط الأهلية، ويهدف هذا البرنامج أيضًا إلى تقديم مجموعة من الخدمات تتراوح من إعادة التدريب إلى التعليم، حتى يتمكن كل مواطن من العثور على عمل وكسب عيش لائق.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

وفق الآلية التي أعلن عنها برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يحصل المستفيدون على معاشهم التقاعدي في الشهر التالي لصدور قرار الموافقة على طلبهم، مما يعني أنه من المتوقع أن يحصل المنتسبون في الشهر الماضي ديسمبر 2021 على معاشهم التقاعدي، راتب التقاعد في ذلك الشهر، ونشر عدد من المواطنين صورا لرسائل SMS تلقوها من الوزارة على موقع تويتر، تشير إلى الموافقة على طلباتهم وأنه ينبغي عليهم توقع الدفع في الأسبوع التالي الذي يبدأ اليوم الأحد.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443

تعتبر معايير القبول في الضمان الاجتماعي من أهم العوامل التي تحدد أهلية المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لأي مواطن طلب وتلقي المساعدة الحكومية في حالة استيفاء الشروط الأساسية فقط، فيما يلي معايير الضمان الاجتماعي التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عام 1443 هـ:

يشترط في مقدم الطلب أن يكون سعودي الجنسية، وهناك فئات قليلة تستثنى من ضرورة الجنسية ، ومنها ما يلي: