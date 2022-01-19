نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني الجديد لشهر يناير 2022 واعرف خطوات حاسبة الدعم العقاري إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكن الجديد لشهر يناير 2022 من اكثر التساؤلات التي تشغل الكثير ممن يستفيدون من الدعم العقاري، حيث يعد الدعم السكني من أهم البرامج والمبادرات المتميزة والهادفة لأبناء المملكة تحت إشراف صندوق التنمية العقارية ولكن يجب أن تنطبق الشروط والمعايير المطلوبة على المتقدم لنيل هذا الدعم والذي يقدم في كل شهر لدعم الفئات المستحقة وهذا من منطلق الحرص على تمكين الأسر السعودية من تملك وحدات سكنية أو منازل خاصة بهم لزيادة نسبة التملك بين المواطنين السعوديين التي تصل بنسبة 70 في المئة مع بداية عام 2030 وقد تم الإفصاح عن موعد نزول الدعم السكني الجديد للمستحقين في المملكة لعام 2022 لشهر يناير وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه مع إيضاخ لخطوات حاسبة الدعم العقاري وللمزيد من التفاصيل والمعلومات تابعوا موقع ثقفني الإخباري.

موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير 2022

سوف يكون يوم الاثنين الموافق 21/ 6 /1443 هجرية بالمقابل 24/ 1/ 20220 ميلادية هذا الموعد من اجل صرف الدعم السكني لكل المستحقين بشكل أساسي وبذلك يمكن للمستفيدين الدخول على رابط موقع دعم سكنى للاستعلام عن إيداع المبالغ في حسابه عن طريق اختيار الخدمة الإلكترونية ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية والضغط على كلمة استعلام هنا يظهر كل بيانات الحساب الخاصة بالمستفيد ومن لديه أي استفسار أو ملحوظات يمكن الاتصال على الأرقام الأتية:4070100011 أو يمكن على الاتصال من خلال الرقم الموحد 199090 كما يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني https://sakani.housing.sa/calculator.

حاسبة الدعم العقاري

يتح موقع سكنى الإلكتروني في المملكة خدمة إلكترونية حاسبه الدعم العقاري الإلكتروني وهي تساعد المستفيدين من حساب مقدار الدعم المقدم من وزارة الإسكان إلى مستحقيه ويتم احتساب الدعم عن طريق اتباع التعليمات الأتي ذكرها.

الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني المتطور لحاسبة الدعم السكنى في المملكة. من خلال الصفحة الرئيسية يتم إدراج قيمه التمويل المالي في المكان المخصص. قم بتحديد الفترة الزمنية لمدة التمويل. ثم تحديد عدد أفراد أسرة مقدم الطلب. وبعد إدراج قيمه الراتب الشهرية. ثم اضغط على أيقونة (اقرأ انا اطلعت على إخلاء المسؤولية) وهذا خاص بشروط مستحقي الدعم السكنى. في النهاية الضغط على أيقونة احسب. هنا يظهر أمامك موقع حاسبة الدعم السكنى مباشرة كم قم بحساب مقدار الدعم السكني الذي تستحق الحصول عليه.

ممكن لهذا الفيديو يمكن متابعة خطوات التسجيل للحصول على الدعم السكني.

بذلك أعزاء موقع ثقفني الإخباري نكون وصلنا بكم إلى ختام مقالنا هذا والذي تعرفنا معكم من خلاله على موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير لعام 2022 كما تعرفنا على خطوات حاسبه الدعم العقاري السعودي.