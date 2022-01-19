اهم الشروط المطلوبة لاستحقاق دعم ساند وكيفيه التسجيل في النظام حيث يكون هدف هذا النظام رعاية المواطنين وأفراد أسرتهم إذا تعطل عن العمل احد أفزاد الأسرة بسبب ظروف قهرية فتعمل هذة المؤسسة على توفير العمل و الدخل لتوفر حياة كريمة للمواطنين وأيضا التدريب من اجل الحصول على وظيفة جديدة والنجاح بها.

اهم الشروط لاستحقاق دعم ساند

عدم توفر مصدر دخل اخر لصاحب الطلب.

يكون صاحب الطلب مسجلا في التأمين ضد التعطل عن العمل ويكون التسجيل قبل يوم 1 من شهر يناير 2020 والتأمين يظل ساريًا.

وفي المنشآت المتضررة يجب أن يصبح الحد الأقصى للعمال المصروف لهم التعويض هو نسبة سبعون بالمائه من العاملين بهذه المؤسسة.

لابد من أن يكون الشخص لدية الجنسية السعودية ويكون ايضا مقيم داخل أراضي المملكة.

القطاعات والمؤسسات المستثناة من الحصول على الدعم

التى حصلت على الترخيص من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية بالسعودية.

الأسواق المركزية المقدمة للمواد الغذائية والمؤسسات التى تتعلق بالتموين.

المؤسسات العاملة في قطاع المال والبنوك.

الشركات التى تعمل في التأمين وأيضا الشركات الوسيطة في هذا المجال وأيضا الشركات التى تقوم بتشغيل خدمات الاتصالات.

خطوات التسجيل في نظام ساند