أرض سكنية مجانية sakani.housing.sa مقدمة من وزارة الإسكان بالمملكة لغير القادرين على شراء أراضي خاصة بغرض لبناء للسكن، حيث يعتبر برنامج سكني بالمملكة من أحدث برامج الدعم التمويلي لبناء المساكن وتقديم الحلول السكنية بتوفير رسومات مجانية للأراضي التي توفرها الوزارة لغير القادرين، على أن يتم إتمام عملية البناء حسب الاشتراك بالبرامج التمويلية وطلب الدعم بالطريقة المتاحة واتباع شروط الاستحقاق، وتقوم الوزارة بتحديد موعد الرد الشهري على المتقدمين وإعلان المقبولين.

أرض سكنية مجانية sakani.housing.sa تسجيل دعم سكني فبراير 2022 الحلول السكنية

تقوم العديد من الهيئات والمؤسسات في المملكة بالتشارك في تقديم الخدمات على النحو الأفضل للمواطنين، حيث يتم المشروعات لجميع فئات المجتمع حسب الدخل المادي لكل فئة ويكون متوفر لها الفئة المناسبة لها وبالأسعار المتفاوتة أيضا، حيث تتوفر أراضي لعمل الفيلات والمساكن الفارهة في عدد من الأماكن الخاصة لفئة أصحاب الدخل المرتفع من المجتمع وتتوفر أيضا أراضي للفئات المتوسطة، بينما تحرص المملكة على توفير قطع أراضي للفئات الأشد احتياجا ولا يمكنها شراء قطع أراضي للبناء من خلال توفير عدد من الخدمات.

الخدمات التي توفرها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل

تقوم الوزارة بتوفير قطع أراضي سكنية مناسبة لبناء مساكن عليها.

يتم توفير الرسومات المجانية لبناء تلك المساكن.

تقوم الوزارة بتوفير الخدمات التمويلية للمساعدة في البناء “برنامج دعم سكني التمويلي”.

أليات صرف دعم سكني وزارة الإسكان

يقوم الراغبين في الحصول على الدعم في اختيار الفئة والمشروع المقدم من الوزارة للتسجيل فيه على أن يتم الالتزام بشروط الدعم التمويلي لهذا المشروع، وتقوم الوزارة بمراجعة كافة الطلبات والرد عليها بعد 60 يوم عمل على أن يكون موعد الإعلان عن المقبولين في بداية كل شهر ميلادي، وتوفر الوزارة أيضا أراضي مجانية لغير المحتاجين، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الاجتماعية الكثيرة والمساعدات المقدمة من عدد من الهيئات، الديوان الملكي السعودي يقوم هو الآخر بتقديم منح أراضي مجانية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

شروط الحصول على دعم سكني أسباب أيقاف دعم سكني يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون العمر لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 70 عام.

يتم الحصول على دعم سكني لمرة واحدة فقط.

يجب أن يكون المواطن من المقيمين بشكل دائم في المملكة وغير معتاد السفر خارجها لفترات طويلة. أن يكون للمستفيد منزل صالح للسكن، ويمكن تقديم مستندات تفيد بعدم صلاحيته للسكن لرفع الإيقاف.

يتم رفض الدعم في حال كان الوضع الائتماني للفرد غير مقبول بالبنك بسبب تعثره في سداد قروض سابقة، ويمكنه التوجه لبنك آخر والاستفادة من شروطه التمويلية.

يقوم البنك برفض الطلب إذا كان المتقدم لم يستوفي بعض الشروط والتي من الممكن أن تكون بسبب العمر الأقل من 24 والأعلى من 60 عام.

التسجيل في دعم سكني

يتم الدخول للتسجيل في “منصة دعم سكني“. يتم اختيار ايقونة “تسجيل الدخول ” في أعلى الصفحة أو اختيار ايقونة “تسجيل جديد”. يبدا بتسجيل رقم الهوية الوطنية. يتم كتابة رمز التحقق. كما يتم التسجيل بحساب المواطن على المنصة الوطنية الموحدة.

أرقام التواصل مع وزارة الإسكان