50,000 ريال تمويل بموافقة فورية بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل للراتب الشهري

الآن يمكن الحصول على تمويل نقدي بمبلغ تمويل 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة ويحتاج هذا التمويل توفير سجل ائتماني لكل عميل متقدم للتمويل الميسر النقدي الذي شركة إمكان ويجب أن يكون العميل حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك من العمر 25 سنه على الأقل للموافقة على طلب التمويل بالشركة ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على التمويل بموافقة فورية بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان داخل أراضيها.

أهم الشروط التي تطلبها شركة إمكان للتمويل بالمملكة

شروط التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة من الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي الميسر عن طريق شركة إمكان للتمويل كالتالي بالتفصيل:

يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام.

التمويل الشخصي الميسر يحتاج دخل شهري ثابت يبدأ من 2000 ريال لعملاء بنك الراجحي السعودي كذلك يحتاج دخل ثابت يبدأ من 5000 ريال لغير ذلك.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بشرط توفير تقرير سمة مع توفير سجل ائتماني جيد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان السعودي.

فترة عمل ستة أشهر على الأقل عللعامل في القطاع الخاص بالمملكة.

التمويل الشخصي الميسر يطلب توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية.

للحصول على التمويل بكافة المزايا التمويلية المتاحة في المملكة.

التقديم على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة عبر الأونلاين لدى شركة إمكان.

مميزات الحصول على تمويل إمكان مصرف الراجحي