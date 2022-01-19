استخراج شهادة تأمين تكافل الراجحي وطباعة شهادة تأمين

استخراج شهادة تأمين، حيث يقدم تكافل الراجحي واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يستعلم عنها عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ألا وهي خدمة إصدار شهادة تأمين مع إمكانية طباعتها من خلال المنصة، فمن خلال هذه الخدمة يمكن لجميع العملاء بالمملكة التعرف علي جميع التفاصيل التي تخص وثيقة التأمين، كما يسمح الموقع الخاص بتكافل الراجحي أن يقوم كل عميل بتقديم طلب خاص بالاشتراك بوثيقة التأمين بجميع أنواعها وخدماتها المتنوعة، ويتميز أداء هذه الخدمات بالسرعة والتي تتم بشكل إلكتروني بدون الذهاب الي مقرات العمل، بما يوفر الوقت والجهد علي الجميع، وسوف نوضح طريقة استخراج شهادة تأمين تكافل الراجحي.

استخراج شهادة تأمين تكافل الراجحي

بإمكان أي عميل يرغب في استخراج شهادة تأمين تكافل الراجحي التي تخص السفر، فعليه القيام بهذه الخطوات حتي يتم الحصول عليها بطريقة سريعة وصحيحة:

يجب الدخول علي المنصة الخاصة بأداء الخدمة: موقع تكافل الراجحي.

يجب علي العميل أن يقوم باختيار نوع التغطية المناسبة لكل مشترك.

يتم إدراج رقم الهوية الوطنية أو الرقم الخاص بالإقامة في المكان الخاص به.

يجب أن يتم إدخال رقم جواز السفر الذي يخص المشترك.

يتطلب تسجيل اسم المشترك عبر اللغة الإنجليزية وفق ما هو مدون بجواز السفر.

يجب أن يتم تحديد تاريخ ميلاد العميل وفق ما هو مسجل بجواز السفر.

يتطلب إدخال تاريخ بداية التأمين وتاريخ انتهاء وثيقة التأمين.

تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

يسمح تكافل الراجحي بإضافة مسافرين إلى وثيقة التأمين علي أن يتم الضغط علي الموافقة علي إضافة معلومات أشخاص آخرين.

الضغط “حساب قسط التأمين” حتي يتم استكمال إجراءات الاشتراك.

يجب سداد قيمة استخراج التأمين المحددة وفق كل شريحة.

الضغط علي تأكيد المعاملة.

طباعة تأمين تكافل الراجحي

وفر تكافل الراجحي لجميع مشتركيها خدمة طباعة شهادة تأمين تكافل الراجحي بشكل إلكتروني، علي أن يتم طباعة الشهادة بهذه الخطوات: