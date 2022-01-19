نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ورابط التقديم لأداء مناسك العمرة 2022 والشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة في المقال التالي
الملايين من الأشخاص في كافة أنحاء العالم ومن جميع البلدان العربية والغربية يرغبون في أداء العمرة في هذا العام خاصةً بعد انقطاع تأديتها لأكثر من عاميين متواصلين، ولهذا فقد يزداد البحث دوماً من آن لأخر حول معرفة خطوات التقديم ورابط التقديم لأداء العمرة بعد إلغاء الحجر الصحي وبدء رجوع الأنشطة تدريجياً، فالآن تعلن المملكة العربية السعودية فتح أبواب المملكة واستقبال الزائرين لأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، ولذلك فقد نقدم لكم الآن رابط وطريقة التقديم والإجراءات التي يجب اتخاذها والتي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية.
رابط التقديم لأداء العمرة من داخل وخارج السعودية
أعلنت السعودية الآن فتح أبوابها لاستقبال المعتمرين والحجاج لذلك العام مشيره إلي ضرورة استكمال الوافدين من الخارج لجراعات اللقاح قبل الوصول إلى أراضي السعودية، بعد استكمال الإجراءات يمكن للمقيم التسجيل لأداء العمرة عبر خدمة مقيم، بينما يمكن للقادمين من الخارج التسجيل عبر خدمة قدوم لتسهيل إجراءات الدخول إلى السعودية ولكن لابد من أخذ اللقاح أولاً قبل التقديم.
إجراءات السماح بالعمرة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية
قدمت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عدد من الضوابط والشروط التي لابد الالتزام بها عند أداء مناسك العمرة لكي تسمح لهم الوزارة بذلك، فمن أهم الشروط التي وضعتها:
- حصول المعتمر علي كافة لقاحات والمصل الخاص بالكورونا المعتمد داخل المملكة العربية السعودية.
- لابد من حجز الموعد من خلال تطبيق اعتمرنا، حيث يتم من خلال التطبيق اختيار نوعد العمرة أو موعد للصلاة داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي.
- إذا كان المعتمر قادم من خارج المملكة العربية السعودية لابد من التسجيل غبر منصة قدوم أولاً.
- لابد من إثبات الحصول علي لقاح كورونا، فتلك الخدمة متاحة بالتسجيل في خدمة مقيمـ فتلك الخدمة تتيح للزائر رفع طلب لقاح كورونا الذي تم الحصول عليه خارجياً ومن ثم إضافتها إلي تطبيق توكلنا.
- يجب تسجيل البيانات الخاصة بك قبل الذهاب إلي المملكة السعودية بحوالي 72 ساعة علي الأقل حتي تسهل إنهاء الإجراءات الخاصة بالدخول الي السعودية.
- يلزم التعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا داخل السعودية.
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