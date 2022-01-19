خطوات ورابط التقديم لأداء مناسك العمرة 2022 والشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة

الملايين من الأشخاص في كافة أنحاء العالم ومن جميع البلدان العربية والغربية يرغبون في أداء العمرة في هذا العام خاصةً بعد انقطاع تأديتها لأكثر من عاميين متواصلين، ولهذا فقد يزداد البحث دوماً من آن لأخر حول معرفة خطوات التقديم ورابط التقديم لأداء العمرة بعد إلغاء الحجر الصحي وبدء رجوع الأنشطة تدريجياً، فالآن تعلن المملكة العربية السعودية فتح أبواب المملكة واستقبال الزائرين لأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، ولذلك فقد نقدم لكم الآن رابط وطريقة التقديم والإجراءات التي يجب اتخاذها والتي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية.

رابط التقديم لأداء العمرة من داخل وخارج السعودية

أعلنت السعودية الآن فتح أبوابها لاستقبال المعتمرين والحجاج لذلك العام مشيره إلي ضرورة استكمال الوافدين من الخارج لجراعات اللقاح قبل الوصول إلى أراضي السعودية، بعد استكمال الإجراءات يمكن للمقيم التسجيل لأداء العمرة عبر خدمة مقيم، بينما يمكن للقادمين من الخارج التسجيل عبر خدمة قدوم لتسهيل إجراءات الدخول إلى السعودية ولكن لابد من أخذ اللقاح أولاً قبل التقديم.

إجراءات السماح بالعمرة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية

قدمت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عدد من الضوابط والشروط التي لابد الالتزام بها عند أداء مناسك العمرة لكي تسمح لهم الوزارة بذلك، فمن أهم الشروط التي وضعتها: