نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة مدرستي عن طريق توكلنا و طريقة تفعيل حساب مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة مدرستي عن طريق توكلنا، أصبح الآن طريقة الرسمية ضمن اهتمام الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل توفير المنصة لطريقة التسجيل، من خلال عدة خطوات بسيطة، وتعمل المنصة على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة، التي إتاحتها للطلاب بالمملكة، حيث أن تطبيق توكلنا، هو عبارة عن تطبيق محمول، وبرنامج كمبيوتر تم تصميمه لكي يعمل على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وغيره، من أنواع الأجهزة الذكية الأخرى، وكما أنه تطبيق مختص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما حددت وزارة التعليم السعودي، موعد فتح المدارس في السعودية 1443 و أهم قرارات وزير التعليم السعودي.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي عن طريق توكلنا

يُوفر تطبيق توكلنا الإلكتروني خدمة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية، ولذلك يمكن من خلال الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص. ثم يجب الدخول إلى الحساب الرسمي في تطبيق توكلنا. قم بالنقر على أيقونة حسابي. ثم سوف تظهر قائمة تتضمن مجموعة خيارات ومنها ” منصة مدرستي “. يجب النقر على أيقونة المنصة، ومن ثم إضافة اسم الطالب للبحث عنه. عند ظهور اسم الطالب، يتم الضغط عليه من أجل طلب إرسال كلمة المرور خاصته. ثم ستصل رسالة تحتوي على كلمة المرور، ويجب إدخالها على الموقع.

طريقة تفعيل حساب مدرستي من خلال توكلنا

أوضحت وزارة التعليم السعودي، أنه بعدما يتم التسجيل في منصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا، يجب الشروع بإجراءات بتفعيل حساب الأبناء، على منصة مدرستي عبر منصة توكلنا الإلكترونية، وذلك عبر هذه الخطوات:

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع توكلنا الإلكتروني. يجب تسجيل الدخول إلى منصة توكلنا عبر إضافة رقم الهوية أو رقم الإقامة ومن ثم كلمة المرور. قم بإضافة الرمز المرئي. ثم قم بإضافة رمز التحقق الذي تم تلقيه، عبر رسالة إلى رقم الجوال المسجل في أبشر. سجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم اختيار أيقونة بيانات منصة مدرستي. ثم يجب نسخ اسم المستخدم الظاهرة في الشاشة. قم بالضغط على خيار إرسال كلمة المرور، ثم الولوج إلى منصة مدرستي. أنقر على أيقونة تسجيل دخول ومن ثم اختيار Microsoft Office. ثم أضف الإيميل الذي تم الحصول عليه من منصة توكلنا، وإضافة كلمة المرور. قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم أنقر على خيار تحديث كلمة المرور. النقر على خيار تسجيل الدخول مرة أخرى. قم بتوثيق الحساب عن طريق ربطه برقم جوال وعنوان بريد إلكتروني الخاص.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي لولي الأمر

يمكن لولي أمر الطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر حسابه في نظام نور التابع إلى وزارة التعليم، وتتطلب عملية التسجيل في منصة مدرستي لولي الأمر إتباع ما يلي:

الولوج إلى موقع منصة مدرستي للتعليم عن بعد. ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول. النقر على أيقونة حساب نور ثم إضافة بيانات نظام نور والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور. إضافة كود التحقق الظاهر على الشاشة. ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول .

ما هي منصة مدرستي

إن منصة مدرستي هي عبارة عن المنصة الإلكترونية، التي عملت وزارة التعليم السعودي على إطلاقها، وذلك بهدف تسهيل مهام التسجيل وغيرها من المعاملات على الطلاب وأولياء أمورهم، وقد وفرّت الوزارة هذه المنصة بعدما تم اعتماد نظام التعليم عن بعد، والذي جاء في ظل تفشي وباء كورونا في المملكة، وتسعى الوزارة من هذا التطبيق إلى الحد من الازدحام قدر الإمكان، وبالتالي التقليل من عدد المصابين بالفيروس.