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عمر شويل - جدة حالة طلب دعم ريف وموعد الاستحقاق reef.gov.sa وهو المتابعة الشهرية عبر مؤشرات البحث العالمية بالمملكة، حيث يتابع جميع أصحاب المشروعات الصغيرة في مجال الزراعة وتربية النحل ومشروعات الالبان ونحوها البرامج المدعومة من وزارة الزراعة والبيئة والمياه المقدمة من برنامج ريف لدعم المشروعات الصغيرة لاستكمال طريق الاستمرار والنجاح وأيضا التنافس في ظل العديد من التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة بالمملكة والعالم في السنوات القليلة الأخيرة.

حالة طلب دعم ريف وموعد الاستحقاق reef.gov.sa بوابة دعم أصحاب المشروعات الصغيرة 2022

تهتم وزارة البيئة والزراعة والمياه بتقديم الدعم لأفراد المجتمع العامل بالمناطق الريفي، حيث تسعى المملكة عبر وزاراتها وهيئاتها للنهوض بالمشروعات الصغيرة والتي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني، حيث توجهت المملكة للاعتماد على الاقتصاد المتنوع والنهوض بالاقتصادات المتنوعة والاعتماد على المشروعات الذاتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من العديد من السلع الاستهلاكية، كما يعمل في تلك المشروعات فئات كبيرة من المجتمع بما يكون فرص عمل مناسبة لهم، وتقوم المملكة بتقديم الدعم لهم بتوفير التمويل اللازم للمشروعات ودراسات ومتابعات لمشروعاتهم، كما يتم صرف مبلغ شهري غير مستر لمدة عامين لهم لدعم استمرار المشروع في المراحل الأولى له لحين استقراره وقوته.

كيفية حساب دعم ريف وألية الاستحقاق

يحصل المستفيد وصاحب المشروعات التي أعلنت الوزارة عن تقديم الدعم فيها على مبلغ دعم شهري غير مسترد بقيمة 4500 ريال سعودي شهريا لمدة عامين، ليصله في العامين 54000 ريال، بقيمة 10% من راس مال المشروع، ويعتبر هذا المبلغ كافة لضمان استمرار المشروع وتقليل النفقات الكبيرة عليه وخاص عند انطلاقه، ويقوم صاحب هذا المشروع بدراسة ألية العرض والطلب بالسوق الداخلي والخارجي ويستد القوة لاستمرار الانطلاق، على أن يتوقف صرف هذا الدعم بعد العامين أو إذا خالف الموانين شروط الاستحقاق والدعم.

أسباب توقف دعم ريف كيفية التعامل مع المخالفين مخالفة أحد شروط الاستحقاق في تسجيل دعم ريف.

إذا تغيرت ظروف المستفيد وكان غير مستحق للدعم.

عدم تسجيل البيانات صحيحة والتلاعب بأحد البيانات. بعد مطابقة البيانات والمعلومات والتأكد من المخالفة يتم إيقاف الدعم عن المتقدمين.

يتم حرمان المخالفين من الحصول على دعم المنصة لمدة لا تزيد عن عامين.

تقوم الوزارة باسترداد الأموال التي تم صرفها لهم باثر رجعي.

كيفية التسجيل في دعم ريف 2022 وموعد الصرف

يتم الصرف في بداية كل شهر ميلادي للمقبولين في المنصة، على أن يتم تحديد الموعد الجديد للمستفيدين في الأول من فبراير 2022 بينما يتم الرد على الطلبات بعد 60 يوم من التقدم، ويتم التسجيل الإلكتروني بالخطوات التالية: