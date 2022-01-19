كتابة معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي وكيفية التقديم

كتابة معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي هو عبارة عن خُطاب يُدرج به كافة التفاصيل التي يريد المواطن السعودي توضيحها إلى الديوان الملكي التي تعتبر من أهم الجهات التي تساهم مساهمة فعالة في المساهمة في فك الكرب، وفي المساعدة أيضًا في سداد الديون والضائقة المالية التي يمر بها المواطنين فهناك معروض طلب مساعدة مالية جاهز doc يمكن أن يتم طباعته وإدخال البيانات به فقط كما يمكن أن يسعى المواطن إلى تقديم معروض للديوان الملكي للحصول على مساعدة علاجية، وسوف نقوم بشرح طلب مساعدة علاج من الديوان الملكي أو سداد دين.

كتابة معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي

الصيغ التي يمكن إرسالها للعرض على الديوان الملكي والاستفادة من المساعدات كثيرة للغاية، ولكنها تشترك جميعها في إدراج كافة المعلومات التي تخص الضائقة المالية، وأما عن طريقة كتابة معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي فهي كالتالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد…،

جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أدامكم الله فخر لبلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية.

ثم أقوم برفع هذا الخطاب والمعروض إلى معاليكم بعد أن طرقت أبواب عديدة من أجل الحصول على مساعدة في سداد ديني الذي تراكم عليا في فترة قصيرة، وهذا يرجع لأسباب كثيرة ومتنوعة من بينها (ذكر كافة الأسباب التي أدت للديون، وينبغي أيضًا إيضاح القيمة الإجمالية للدين المتراكم على المواطن).

ولقد حاولت جاهدًا أن أقوم بسدادها من راتبي لكني لم أستطيع أن أقوم بذلك على الإطلاق، وذلك لأن أسرتي عددها كبير وراتي بسيط لا أستطيع سداد احتياجاتي الأساسية وأيضًا لا أستطيع أن أقوم بسداد الديون.

أرسل إليكم هذا المعروض، وأنا على يقين من كرمكم مع أبناء الوطن الغالي، وأنكم ستقدمون لي المساعدة، ولهذا قمت بإرسال كافة التفاصيل بالإضافة إلى أوراق ثبوتية توضح ما أمر به.

حفظكم الله ورعاكم.

الاسم هو: ……… رقم الهوية: ………….. رقم الجوال: …………..

التقديم على الديوان الملكي تسديد الديون

بعد أن يتم كتابة جميع التفاصيل في المعروض السابق، أو الصيغة المفضلة لديكم يمكن الاتصال على رقم 8004000000 لمعرفة كيف يتم إرساله والتعرف على أنسب الطرق لوصوله في أسرع وقت.