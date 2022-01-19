الكهرباء السعودية 1443 خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأرقام الاستفسارات العاجلة للشركة

شركة الكهرباء السعودية هي من أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بل في شمال أفريقيا، وتقوم هذه الشركة بالعمل على المساعدة وتقديم الكثير من الخدمات وهذه الشركة نشأت منذ عام 200، ونتج هذا عن تعاون شركات الكهرباء الأربعة وهذه الشركة تعمل على أساس إنتاج الكهرباء وبعد ذلك القيام بتوزيعها على المجالات المختلفة كالتجارة والصناعة والسكن الموجودين داخل حدود المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن عدد المشاركين داخل الشركة يصل إلى عشرة ملايين ونصف فرد.

خدمات عديدة تقدمها شركة الكهرباء للهواتف الذكية.

تقدم الشركة العربية السعودية للكهرباء العديد من الخدمات للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات خدمة تتيح لك التحقق من تكلفة فاتورة الكهرباء إلكترونيًا ومعرفة المبلغ الذي يتعين عليك دفعه للشركة السعودية للكهرباء دون الحاجة إلى زيارة مقر الشركة.

حيث يمكنك الاطلاع على تكلفة الفاتورة وكل شيء من خلال الإنترنت وهذه الخدمة متوفرة خلال اليوم .

تقدم شركة الكهرباء خدمة نقل الملكية. قامت الشركة بتفعيل خدمة الإبلاغ عن حساب لا يمت للمشترك بصلة. تقدم اتاحة خدمة حجز المواعيد من خلال التطبيق. من خلال هذا التطبيق يمكن طلب الفواتير، والدراية بخطة الأقساط. الخدمات التابعة بعرض كل الطلبات والبلاغات التابعة للمشترك. من خلال خدمات حسابي يمكن من خلاله أن يكون المشترك على دراية بالحساب وجميع الخدمات الأخرى. هذا التطبيق من الممكن تحميله على جوال الآيفون من ال app store، وجميع هواتف الأندرويد يتم تحميل التطبيق من على Google Play.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء.

الشركة السعودية تعمل بدورها على إتاحة كل الخدمات الكهربائية ويتم تقديمها في أحسن صوره في مختلف مجالات وبقاع المملكة العربية السعودية، وأتاحت الشركة كل الطرق للتواصل بينها وبين المواطن وهذا من أجل المواطن للسماع لآرائه، أو البلاغات والشكاوى التي تخص مستوى الخدمة ويتم التواصل عبر ما يلي: